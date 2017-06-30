Eda Erol kimdir: kaç yaşında, ne iş yapıyor? (Alişan’ın nişanlısı)

Magazin dünyasında yılın aşklarından olarak görülen Alişan - Eda Erol çifti mutlu bir yuva için ilk adımı attı ve dün akşam aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. Peki ünlü şarkıcı Alişan'ın nişanlandığı sevgilisi Eda Erol kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Eda Erol'la ilgili her şey...

Türkiye’nin ünlü şarkıcılarından Alişan, ünlü izdivaç programı sunucusu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’la nişanlandı. Peki 41 yaşındaki şarkıcının nişanlandığı Eda Erol kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Eda Erol’la ilgili tüm detaylar…

EDA EROL KİMDİR?

İzdivaç programı sunucusu Esra Erol’un kardeşi olarak tanınan Eda Erol, 1986 yılında Sinoplu bir anne ve Balkan göçmeni bir babanın kızı olarak hayata merhaba dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan ve bir ajansa kayıt olduktan sonra ‘Stajyer Mafya’ filmi ve ’46 Yok Olan’ dizisinde rol alan Erol, bir süredir birlikte olduğu Alişan’la dün akşam nişanlandı.