Ege deprem ile sarsıldı! İşte anbean son depremler- Güncel haberler

Ege'de bugün saat 01.31'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçı depremlerin devam ettiği bölgede korku hakim. En son deprem nerede oldu? Artçıları dakika dakika takip edebilirsiniz

Ege bu sabaha 6,4 şiddetindeki depremle uyandı. Büyük depremin ardından 95 artçı sarsıntı yaşandı. 01.31’de meydana gelen depremin ardından Gümbet İnceburun’da tsunami meydana geldi. 12 tur teknesi ile 5 balıkçı teknesi karaya sürüklenirken, onlarca ev ve iş yeri sular altında kaldı. Gümbet ve Kumbahçe sahilinde denizin yükselmesinin ardından çekilmesiyle birlikte dolgu alanında demirleyen tekneler parçalandı. İşte an be an Ege depreminde yaşananlar…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

95 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Muğla’nın Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31’de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede saat 06.43’e kadar 95 artçı sarsıntı daha oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, aynı bölgede saat 01.37’de 4.0, 01.48’de 4.4., 01.52’de 4.6, 01.54’te 4.5, 02.00’da 4.2, 02.23’te 4.5, 03.16’da 4.1, 03.53’te 4.2, 03.57’de 4.3, 04.25’te 4.1, 04.35’te 4.3, 04.38’de 4.4., 04.40’de 4.2, 05.12’de 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

DENİZ SUYU ÇEKİLDİ, KIYIYA VURAN TEKNELER PARÇALANDI

Bodrum’da meydana gelen 6.3’lük depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Gümbet ve Kumbahçe sahilinde denizin yükselmesinin ardından çekilmesiyle birlikte dolgu alanında demirleyen tekneler parçalandı. Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu iskelede, teknelerin üst üste çıktığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.



Depremin etkisini üzerinden atan vatandaşlar Gümbet dolgu alanına gelerek teknelerin kontrol etti. Teknesini parçalanmış halde bulan vatandaşlar ise büyük şok yaşadı. Bölgede bulunan iskeleler ise parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

DEPREMDEN SONRA TSUNAMİ YAŞANDI



Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün saat 01.31’de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından Bodrumlular ile yerli ve yabancı turistler geceyi sokaklarda ve parklarda geçirdi. Depremin hemen ardından Gümbet İnceburun’da meydana gelen tsunamide 12 tur teknesi ile 5 balıkçı teknesi karaya sürüklenirken, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı. O anları anlatan kaptan Metin Kestaneci (40), “Teknenin kaptanıyım. Teknede uyuyordum, önce bir gürültü ardından uğultu geldi. Ne oluyor demeye kalmadan birden tekne karaya doğru sürüklendi. Tekne ile birlikte kendimizi karada bulduk. Böyle bir şey görmedim” dedi.

İLGİLİ HABER Son dakika... Ünlü deprem uzmanı açıkladı... Depremler devam edecek mi?

TEKNELER KARAYA ÇIKTI, BİRÇOK İŞYERİNİ SULAN BASTI

Yaklaşık 3 dakika boyunca gelen dev dalgalar nedeniyle sahildeki otellerin alt katları ile restoran bölümlerini su bastı, 16 işyeri sular altında kaldı. Deprem sırasında 30’a yakın otomobilde, ağaç dalları ve kayaların düşmesi sonucu maddi hasar meydana gelirken, Bodrum’un Mumcular, Yalıçiftlik, Mazı mahallelerindeki bazı evlerde çatlak meydana geldiği belirtildi.

Parklarda, kaldıkları otellerin sahilindeki şezlonglarda ve restoranların masalarında sabahlayan Bodrumlular art arda gelen depremler nedeniyle sabaha kadar uyuyamadı. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de battaniyeleri ve havlularını alarak geceyi dışarıda geçirdi. Bazı turistler valizlerini toplayarak otellerini terk ederken, birçok turist ise tatillerinedevam edeceklerini belirttiler.

“BODRUM BOŞALDI SÖYLENTİLERİ DOĞRU DEĞİL”

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu yaptığı açıklamada, “Bodrum’un deprem nedeniyle boşaldığı söylentileri çıkmaya başladı, bunlar kesinlikle doğru değil. Konuklarımız otellerinde tatillerine devam ediyor, sadece isteyenlere bahçede konaklayabilecekleri ortamlar yarattık. Evet, tedirgin olduk ama Bodrum’da turistin boşalması diye bir şey söz konusu değil, bu tür söylentiler gerçekçi olmadığı gibi turizme de büyük zarar veriyor” dedi.

MİNARE EĞİLDİ ÇEVRESİ BOŞALTILDI

Depremde, Neyzen Tevfik Caddesi’nde bulunan Adliye Camii’nin minaresinin tepe bölümünde sarsıntıdan dolayı eğilme meydana geldi. Minarenin yıkılma tehlikesine karşı belediye ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

BODRUM DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ BOŞALTILDI

Ayrıca 80 hastanın yatarak tedavi gördüğü ve acil serviste de 12 hastanın tedavisinin devam ettiği Bodrum Devlet Hastanesi’nin asma tavanı kaplamalarının bir bölümü çökerken, duvarlarda da küçük çatlaklar oluştu. Acil servis otoparkına çıkarılan hastaların burada tedavilerine devam edilirken, daha sonra AFAD tarafından kurulmaya başlanan sahra hastanesine taşınacakları bildirildi.

KAYMAKAMDAN 70 YARALI AÇIKLAMASI

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da yaptığı açıklamada, “Can kaybının ve ağır yaralının olmaması sevindirici. Sarsıntıdan dolayı panik yaşayıp atlayan bazı vatandaşlarda kırık vakaları yaşandı. Böyle bir depremde bunlar da normal. Yaşanan büyük sarsıntıya rağmen bazı evlerde çatlamalar var. Ancak herhangi bir yıkılma söz konusu değil. Bu büyüklükte bir sarsıntıda, binalarımızın ilçede en fazla iki kat olması büyük hasar yaşanmasını önledi. Kırsal kesimde, özellikle kerpiç yapılı ve eski evlerde kısmi göçmeler var. Gümbet’te denizin yükselmesinden dolayı su baskınları yaşandı. Ve bazı teknelerde maddi zararlar meydana geldi. Hastanelerimize yaklaşık 70 yaralı müracaat etti. Devlet hastanesinde taşıyıcı kolonlarda bir sorun yok, sadece asma tavandaki bazı plastik bölmelerde çökmeler oldu. Bu da hastalarımızda tedirginliğe neden oldu. Hastane bahçesine çıkardık hastalarımızı. Teknik ekipler hastanede inceleme yapacaklar. Bu incelemeler sonuçlanıncaya kadar da hastalarımızın tedavileri burada sürecek. Ayrıca ilçeden Kos’a yapılan feribot seferleri de durduruldu” dedi.

PROF. DR. ERCAN: DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM

Gökova Körfezi merkezli olarak meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremi değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Övgün Ahmet Ercan, bu bölgede daha büyük bir deprem beklenmediğini söyledi. Jeofizik profesörü, deprem bilimci Prof. Dr. Ercan, bu depremin belirtisinin 3-4 yıl önce başladığını belirterek, “Karada ile Gündoğan arasındaki, Bodrum’u kesip geçen bir depremcik etkinliği vardı. Deprem bu kırıkla Gökova kırığının kesim yerinde olmuştur. Ve bu düşüntü türünde bir kırıktır, yanal atımlı değildir. İlk kez deniz sularında bir süpürtü (tsunami) gördük. Bunun yüksekliği 1 metreye kadar varabildi ve karaya doğru ilerlerdi. Teknelere zarar verdi ve tekrar geri çekildi. Bundan daha büyüğü artık gelemez. Çünkü düşey atım çok büyük değildi. Burada olabilecek en büyük deprem 7- 7.2 büyüklüğünde olabilirdi. 6.3’lük deprem ile bu gerginlik boşaldı. Bu büyük oranda bundan sonra büyük bir deprem olasılığını azaltmıştır. Bunun oranı yüzde 20’nin altındadır. Bölgede artıçı depremler ise sürecektir. Bu deprem özellikle İstanköy adasında etkili olmuştur” dedi.

Bodrum’da yıkım görülmemesinin 2007 deprem yönetmeliğinin başarısı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ercan şöyle devam etti:

“AFERİN TÜRKİYE’NİN BİLİMİNE”

“Bu yönetmelikle sağlam yerde sağlam yapılar yapılmıştır. Türkiye büyük bir sınavdan başarı ile çıkmıştır. Bodrum’daki yapılar 6.6’lık bir depreme kadar dayanıklıdır. Ancak köylerdeki yığma yapılarda hasar görülebilir. Bodrum Kalesi’nin 6.3’lük bu depreme dayanabilmesi çok iyi bir şeydir. Bodrum Kalesi yıkılmadıysa, bölgedeki turustik tesislerin ve yazlık konutların yıkılması zaten beklenemez. Bodrum’un zemine topraktan oluşmamaktadır, kayadan oluşmaktadır. Bu denenle depremin yıkım gücü ‘5’ olmuştur. Eğer aynı deprem Doğu Anadolu’da olsaydı, yıkım gücü 8-9 olurdu. Deperimin süresi 16-17 saniyedir. Bu uzun bir süredir. Yıkım yapsa bu sürede yapardı. 1894 İstanbul Adalar depremi bu büyüklükteydi, o da 16 saniye sürmüştü, kapalı Çarşı ve camiler yıkılmıştı, ölümcül olmuştu. Türkiye’de yapı niteliği arttı. Gerek yer bilimcileri gerekse inşaat mühendisleri ve mimarları, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı kutluyorum. Türkiye büyük bir sınavdan olumlu olarak geçmiştir. Aferin Türkiye’nin bilimine. Yazlıkçıların bölgeden kaçışmasına neden yoktur. Denize girebilirler. İki yıldır kötü olan turizme deprem yüzünden darbe vurulmasın.”

3 İLE 4 ATOM BOMBASI GÜCÜNDE

Depremin yaklaşık 3-4 atom bombası gücünde olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, “Bu depremin ana deprem olduğu, ardından daha büyük bir depremin gelmesinin şaşırtıcı olacağı kanısındayım. Artçı depremler gün boyu, ayrıca gelecek 3 hafta yoğun olarak sürecektir. Bunların büyüklükleri 5.2’ye dek varabilir” diye konuştu.

YAKIN GEÇMİŞTEKİ YIKICI DEPREMLER

Prof. Dr. Ercan, bu bölgede, yakın geçmişte yaşanan yıkıcı depremlerin 1926’da Finike’de 6.9, 1941’de Muğla’da 6.0, 1941’de Muğla’da 5.7, 1957’de Fethiye’de 7.1, 1956’da Köyceğiz’de 5.7, 1961’de Marmaris’te 6.5, 1969’da Fethiye’de 6.2, 2004’te Gökova’da (Bodrum) 5.5, 5.4, 5.0 olduğu bilgisini de verdi.

İLGİLİ HABER Son dakika... Deprem sonrası yükselen sulardan böyle kaçtılar