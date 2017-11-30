Eğitim için buluştular

Ardahan Göle Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen “Öğrencilerimize köprü olalım Geleceğimizi kurtaralım” gecesi Ataköy’de yapıldı. Gelirin tamamı ise devlet üniversitesini kazanan maddi durumu olmayan öğrenciler için kullanılacak.

Ataköy Marina'da lüks bir restaurantta gerçekleşen geceye tamamı Göle'li akademisyen, bürokrat ve işadamları katıldı. Davetlileri kapıda karşılayan İstanbul Göle Dernekleri Federasyon Başkanı Ertekin Baysan, “Geçtiğimiz yılda 100 öğrencinin eğitimini üstlendik. Bu yıl ise hedefimiz daha fazla çocuğumuza ulaşmak. Bugün de burada buluşmamızla birlikte toplanacak tüm gelir devlet üniversitesinde okuyan maddi durumu olmayan çocuklarımızın eğitiminde kullanılacak” diye konuştu.

Geceye Göle Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu da katıldı.