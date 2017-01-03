Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaşları kaç lira yükseldi?

Emekli maaşları ne kadar oldu sorusuna cevap arayan emekliler bugün açıklanan enflasyonla ne kadar zam alacağını öğrendi. Peki emekli maaşlarına kaç lira zam gelecek?

Emekli maaşları ne kadar oldu sorusuna cevap arayan emekliler bugün açıklanan enflasyonla ne kadar zam alacağını öğrendi. Peki emekli maaşlarına kaç lira zam gelecek?

Emekliler zam haberlerine kitlenmişlerdi ve bugün açıklanan enflasyon oranları emeklilerin kaç lira zam alacağını da ortaya koydu. Emekli maaşları ne kadar artacak? Emekli maaşları ne kadar olacak? Geçtiğimiz günlerde açıklanan emekli promosyonundan kimler yararlanacak?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Buna göre en düşük işçi emeklisi maaşı 836 TL'ye çıktı aldığı zam 37.76 TL oldu. En düşük çiftçi emeklisi maaşına 43.35 TL zam aldı, maaşları 959 lira oldu. En düşük esnaf emeklisinin zammı 972 TL'den 1018 TL'ye çıktı.

EMEKLİ PROMOSYONUNDAN KİMLER YARARLANACAK

Emekli promosyonundan, emeklinin hak sahibi de yararlanacak. Emekliler için belirlenen promosyondan vefat eden emeklinin çocuk ve eşi de yararlanacak. Banka, promosyon rakamondan fazlasını teklif edebilecek. Emekliler maaşlarının yattığı bankalardan promosyon alma imkanına kabuştu. 3 yıllık dönem için promosyon tutarı maaşı bin liranın altında olan emekliler için 300, bin ile 2 bin lira arasında olanlar için 375, 2 bin liranın üstünde olanlar için de 450 lira olarak belirlendi. Bu rakamlar taban tutar olacakç Bankalar bu tutarların altında promosyon ödemesi yapamayacak. İsteyen banka, bu tutarlardan daha fazlasını da verebilecek. Promosyon düzenlemesinden emeklilerin hak sahipleri de yararlanabilecek. Vefat eden emeklilerin maaşlarını alan eş ve çocuklarına da promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBATTA

Dul ve yetimler de maaşa göre belirlenen promosyon tutarını alacak. Emekliler ve hak sahipleri, promosyon anlaşması yapılan bankalar arasından çalışacakları bankaları tercih edecek. Emeklilere promosyonun yanı sıra, maaşının tamamını ATM’den tek seferde ücretsiz çekebilme imkanı sağlanacak. Emekli maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti verilecek. Promosyon ödemelerinin, sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını takiben Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre belirlenecek tarihlerde Şubat 2017’den itibaren başlaması öngörülüyor.

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