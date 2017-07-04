Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu? Kim kaç lira zam alacak?

Emeklilerin ve memurların heyecanla bekledikleri zamlar dün belli oldu. Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliler kaç lira zam alacak? Emekli maaşlarının yanında memur maaşlarının zammı da belli oldu, memurlara yüzde kaç zam geldi? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte emekli ve memurların maaş zamları hakkında detaylar...

Geçim derdine düşen birçok memur ve emeklinin gözü kulağı emekli maaşları ve memur maaşları ne kadar olacak haberindeydi ve dün maaş zamları belli oldu. Emeklilere ne kadar zam gelecek? Memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı emekli maaşları ve memur maaşlarına dair detaylar…

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 0.27 düşüş gösterirken enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.90 arttı. Emeklilere yılın ilk altı ayı için yüzde 5.89 zam yapılacak. Buna göre en düşük işçi emeklisi maaşı 80 TL civarında zamlandı. En düşük işçi emeklisinin maaşı 1.348,5 TL'den 1.427,5 TL'ye, en yüksek işçi emeklisinin maaşı 2.584,3 TL'den 2.734 TL'ye, en düşük çiftçi emeklisinin maaşı 950,5 TL'den 1.005,5 TL'ye, en yüksek çiftçi emeklisinin maaşı 1.785 TL'den 1.890 TL'ye, en düşük esnaf emeklisinin maaşı 1.207,6 TL'den 1.288,6 TL'ye, en yüksek esnaf emeklisinin maaşı 2.775,6 TL'den 2.938,6 TL'ye, en düşük memur emeklisinin maaşı 1.682,7 TL'den 1.781 TL'ye ve en yüksek memur emeklisinin maaşı da 6.681 TL'den 7.074 TL'ye yükseldi.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 0.27 düşüş gösterirken enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.90 arttı. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memurlara yapılan zam oranı da belli oldu. Buna göre memurların ücretleri yüzde 4+2.89 artacak.