Emekli zammında son dakika! Maaşlar değişiyor, tarih belli oldu

Emekli zamları için milyonlarca kişi tarafından beklenen tarih belli oldu. Temmuz ayında ödenecek zamlı maaşlar için son gelen haber ödemelerin ayın 17'sinde başlayacağı yönünde...

Emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zamları konuşulmaya devam ediyor. Hangi emeklinin ne kadar maaş alacağı belli olmuştu. Son gelen haberlere göre ödemelerin ne zaman yapılacağı da açıklandı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri zamlı maaşlarını, emekli kartlarındaki tahsis numarasının son rakamına göre Temmuz’un 17’si ile 28’i arasında alacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı için 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerini merakla beklerken, artışın yüzde 6.48 olacağı yönünde tahminler ağırlık kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammında belirleyici, enflasyon olacak. Maaşlara bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.18 çıktı. Haziran enflasyonu ise yaklaşık yüzde 0.30 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.48 olacak. Eğer zam oranı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 402 liradan bin 493 liraya, 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarda ise 827,62 liradan 881,25 liraya yükselecek. Taban maaş, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 184 liradan bin 260 liraya, Bağ- Kur tarım emeklilerinde 875,50 liradan 932,23 liraya çıkacak. Temmuz zammı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, halen bin 500 lira olan maaş bin 597 lira 20 kuruşa ulaşacak.