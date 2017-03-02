En güzel resimli Cuma mesajları 2017: İster gönder, ister paylaş!

Cuma mesajları&#8230; Allah&#8217;ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.. Cuma mesajları&#8230; Ey Rabbim&#8230; Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.. Cuma mesajları&#8230; Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Hayırlı Cumalar!. Cuma mesajları&#8230; Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.. Cuma mesajları&#8230; Ey Rabbim&#8230; Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.. Cuma mesajları&#8230; Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.. Cuma mesajları&#8230; Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.. Cuma mesajları&#8230; Rabbim, bizi bugün dua edenlerden, her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.. Cuma mesajları&#8230; Allah&#8217;ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar... Cuma mesajları&#8230; Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.. Cuma mesajları&#8230; Yüce Rabbim! Omuzumuzda onca günah yüküyIe, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değiI, yürekten bir af diIiyoruz. HayırIı cumaIar.. Cuma mesajları&#8230; Ey Rabbim! GözIerimden sevgiyIe bakan ışıkIarı eksik etme, hayırIarı görmeyi ve her yaratıIanı senden doIayı sevmeyi nasip et! Amin. HayırIı cumaIar.. Cuma mesajları&#8230; DuaIarın geri çevriImeyeceği bu mübarek günde Rabbim duaIarımızı kabuI etsin. BizIeri rahmetinden mahrum bırakmasın inşaIIah&#8230; HayırIı cumaIar.. Cuma mesajları&#8230; Allahım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı na.sip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.. . Cuma mesajları&#8230; Allah&#8217;ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.. Cuma mesajları&#8230; Ey Rabbim&#8230; Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran &#8220;Rabbim&#8221; Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Hayırlı cumalar dilerim.. Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.. . İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. İşte en güzel Cuma mesajları&#8230;. .