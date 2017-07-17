Fatih Terim’in kavgada burnu mı kırıldı, son durumu nasıl? (Fatih Terim’in son fotoğrafı)

Adana Demirspor eski başkanı Selahattin Aydoğdu ile İzmir'in Alaçatı ilçesinde bir kavgaya karıştığı iddia edilen son görüntüsü ortaya çıktı. Burnu kırıldığı iddia edilen Terim'in son durumu nasıl? İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün Alaçatı’da bir kavgaya karıştığı ortaya çıkan Fatih Terim’in son görüntüsü ortaya çıktı. Kavga sonrası burnu kırıldığı iddia edilen Terim’in son durumu nasıl? İşte Fatih Terim’in son fotoğrafı…

DAYAK YEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in damatları ve korumalarıyla mekan basıp kavga ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşerken Selahaddin Aydoğdu olaydan sonra verdiği röportajda Fatih Terim'in dayak yediğini iddia etmiş ve sosyal medyada Terim'in burnunun kırıldığı yazılmıştı.

Ancak Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı bugün Instagram'da paylaştığı fotoğrafla iddialara nokta koymuş oldu. Buse Terim'in “Çok özlemişim” ifadesiyle paylaştığı fotoğraftan Fatih Terim'in kızlarıyla buluştuğu için gayet mutlu olduğu ve iddia edildiği gibi burnunun kırılmadığı görüldü.