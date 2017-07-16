Fatih Terim kimdir: kavga mı etti, mekan mı bastı? (Fatih Terim kavga videosu)

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in adı Alaçatı'da olduğu iddia edilen bir kavgaya karıştı. Kavga iddiası spor gündemine bomba gibi düşerken Terim'in kavga ettiği iddia edilen Selahattin Aydoğdu, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Peki Fatih Terim kimdir, kavga mı etti, mekan mı bastı? İşte merak edilen soruların cevapları...

Spor dünyası Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in Alaçatı’da bir mekan bastığı ve kavga ettiği iddiasıyla çalkalanıyor. Peki Fatih Terim kimdir, kavga mı etti, mekan mı bastı? İşte Terim ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları…

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI YAYINLANDI

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in adı İzmir-Alaçatı'da kavgaya karıştı. Cumayı Cumartesi gününe bağlayan ilk saatlerce bir kebapçıda çıkan kavgada Fatih Terim ve yanında olduğu iddia edilen damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran ile çalışanlar birbirine girdi! İHA, Fatih Terim'in olay yerine geliş anını gösteren güvenlik kamerası kayıtlarını da yayınladı.

ÇALIŞANLAR DARP EDİLDİ İDDİASI

Çalışanların karakolda verdiği ifadeye göre Terim'in yanında bulunan kişiler mekandaki sandalyeleri etrafa fırlatırken, çalışanlar darp edildi.

Henüz Fatih Terim cephesinden açıklama gelmezken, olayın çıkış nedeni olarak ise kebap dükkanının ocağının Terim'in evine yakın olması gösterildi. Daha önce iş yeri sahibi, Fatih Terim'in isteği üzerine ocağı tadilatla geriye taşırken, aynı isteğin bir kez daha tekrarlanması üzerine kavga çıktı!

Sabah saatlerinde ise mekan çalışanları fotoğraf çektirip Instagram'da mesaj paylaştı! Ayrıca İHA Fatih Terim'in olay yerine geliş anını gösteren güvenlik kamerası kayıtlarını da yayınladı.

İŞTE SANİYE SANİYE OLAY ANI