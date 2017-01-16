Fenerbahçe Adanaspor maç özeti izle: Fenerbahçe, Adanaspor’a diş geçiremedi 2-2 (Geniş özet, tüm goller)

Fenerbahçe Adanaspor maç özeti haberimizde. Süper Lig 17. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibin savunmasını ve kalecisini geçemedi. Maçın büyük bölümü yenik durumda götüren Fenerbahçe'nin taraftarı, sinirini Aatıf'tan çıkardı. Fenerbahçe Adanaspor maçında Mehmet Topal sakatlanarak çıkmak zorunda kaldı. Yıldız oyuncu 10 gün sahalardan uzak kalacak. İşte Fenerbahçe Adanaspor maç özeti, tüm goller ve önemli pozisyonlar...

Fenerbahçe Adanaspor maç özeti haberimizde. Süper Lig 17. haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibin savunmasını ve kalecisini geçemedi. Maçın büyük bölümü yenik durumda götüren Fenerbahçe'nin taraftarı, sinirini Aatıf'tan çıkardı. Fenerbahçe Adanaspor maçında Mehmet Topal sakatlanarak çıkmak zorunda kaldı. Yıldız oyuncu 10 gün sahalardan uzak kalacak. İşte Fenerbahçe Adanaspor maç özeti, tüm goller ve önemli pozisyonlar...

Fenerbahçe, Adanaspor’a mağlup olmaktan zor kurtuldu, Süper Lig’de lider ile olan ara yedi puana çıktı. Süper Lig 17. haftasında Kadıköy’de Adanaspor’u ağırlayan Fenerbahçe, maçın uzun bir bölümünü 2-1 mağlup geçirdi. Taraftarlar duruma isyan ederek protesto tezahüratları yaptılar, Aatıf’a laf attılar. Fenerbahçe’de Mehmet Topal, beraberlik golünü attıktan sonra sakatlanarak sahayı terketti. Mehmet Topal’ın 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fenerbahçe Adanaspor geniş maç özetini, maçın gollerini ve tüm anlarını haberimizdeki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE ADANASPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçeli Mehmet Topal, Adanaspor ile oynanan Spor Toto Süper Lig 17. hafta mücadelesinde sakatlanmış ve kenara gelmişti. Topal'ın sağlık durumuyla ilgili olarak ilk bilgi geldi. Topal'ın adalesinde yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcu, bu nedenle 10 gün sahalardan uzak kalacak. Adanaspor maçında forma giyemeyen Kjaer'in ise durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe Adanaspor maçı geniş özeti – Fenerbahçe Adanaspor golleri izle…

TARAFTAR, HINCINI AATIF’TAN ALDI!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla lider Başakşehir’in 7 puan gerisine düştü. Takımdan gitmeyi reddederek Mehmet Ekici transferine taş koyan 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe taraftarlarının hışmına uğradı. Mücadelenin ilk bölümlerinde her şey normal gitmesine karşın uzun bir süre maçı geriden seyreden takım, taraftarları sinirlendirdi. Tepkilerin bitmemesinin ardından teknik direktör Dick Advocaat başarılı futbolcuyu 64'üncü dakikada oyundan aldı. Aatıf ise bu olaya alkışla karşılık verdi.

FERNANDAO DESTEK İSTEDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao, Aatıf'a verilen bu tepkiye öfkelendi. Tribünlere yönelerek “takımı destekleyin, ıslıklamayın” anlamına gelen hareketler yapan Sambacı, tribünlere destek çağrısında bulundu.

ADVOCAAT AATIF’A SAHİP ÇIKTI

Takımda kalma yönünde karar vererek Mehmet Ekici transferine engel olan Faslı oyuncuya teknik direktör Dick Advocaat'tan destek geldi. Hollandalı çalıştırıcı, “Aatıf gitmek istemedi, onu suçlayamayız, bu onun en doğal hakkı. Antrenmanlarda etkileyici olduğu için ona bu şansı verdim” diye konuştu.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6. dakikada Magaye'nin pasında ceza sahası içinde Cem önünde bulduğu topa bekletmeden vurdu kaleci Volkan meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

17. dakikada sağ kanattan Lens'in yaptığı ortada Fernandao ceza sahası içinde dokundu. Kaleci İtandje'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23. dakikada Foguinho, Aatıf'tan kaptığı topla ilerledi. Bu futbolcunun ara pasında topa sahip olan Magaye, kaleci Volkan'ı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

40. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Skrtel'in şutunda top kaleciİtandje'den döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Topal‘ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

45+1. dakikada Magaye'nin pasında topla buluşan Glaison'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

78. dakikada Skrtel'in şutunda Koman'ın eline çarpan topta Fenerbahçe penaltı kazandı. Fernandao'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

88. dakikada Fenerbahçe atağında savunma topu uzaklaştıramadı. Van Persie'nin şutunda kaleci Itandje, topu kornere gönderdi.

90+7. dakikada Van Persi ortaladı. Salih’in sağdan şutunda Itandje topu kornere çıkardı. Lens’in kullandığı kornerde kafası Josef vurdu, top auta çıktı.

FENERBAHÇE 2-2 ADANASPOR

Stat: Ülker Arena

Hakemler: Serkan Çınar, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter (Van Persie dk. 79), Skrtel, Hasan Ali, Mehmet (Karavayev dk. 44), Ozan, Josef, Lens, Chahechouhe (Salih dk. 64), Fernandao

Yedekler: Fabiano, İsmail, Yiğithan, Alper

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Adanaspor: İtandje, Digao, Ramos, Didi, Samican, Cem (Ahmet Dereli dk. 90), Foguinho, Bekir (Tevfik dk. 74), Koman, Roni (dk. 84 Emre), Magaye

Yedekler: Hayrullah, Viera, Ahmet Bahçıvan, Silva

Teknik Direktör: Levent Şahin

Goller: Mehmet Topal (dk. 40) Fernandao (dk. 78 pen.) (Fenerbahçe), Magaye (dk. 23), Glaison (dk. 45+1) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Foguinho, Ramos, Bekir, Koman, Digao, Didi, Itandje (Adanaspor), Şener (Fenerbahçe)