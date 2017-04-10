Fenerbahçe – Akhisar maç özeti izle: Fenerbahçe’ye Akhisar maçında taraftar şoku!

Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor ile Süper Lig'in 27. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşılaştı. Bu sezon ligde şampiyonluktan uzaklaşan Fenerbahçe, Akhisar maçında taraftar maça ilgi göstermedi. Son yılların en düşük taraftar sayısı ile oynanan maçta Fenerbahçe, Akhisar'ı 3-1 yenmeyi başardı. Maç fazlalığı ile 3. sıraya yerleştiği maç sonrası bu akşam Galatasaray'ın puan kaybetmesini umuyor. İşte Fenerbahçe - Akhisar maç özeti, maçın tüm golleri ve önemli anları...

Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor’u ağırladığı Süper Lig 27. haftasında sahasında galip gelerek maç fazlalığı ile 3. sıraya yerleşti. Önümüzdeki hafta Galatasaray ile yapacağı derbi moral bulan Fenerbahçe, Akhisar maçını ilk onbiri ile oyuncu değiştirmeden 3-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe – Akhisar maç özetini, maçın gollerini ve önemli anlarını haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Miguel Lopes (k.k), Josef de Souza ve Lens'in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırırken, 50 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Akhisar Belediyespor ise 30 puanla 14. sırada haftayı tamamladı. Manisa temsilcisi tehlike hattının 7 puan üzerinde yer alıyor. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Galatasaray ile yapacağı maç öncesi aldığı galibiyetten sonra gözlerini rakibinin bu akşam oynayacağı Başakşehir maçına çevirdi.

Fenerbahçe – Akhisar Belediyespor maç özeti izlemek için tıklayınız

FENERBAHÇW, AKHİSAR MAÇINDA SÜPER LİGDE BİR İLKİ YAŞADI!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında futbolcuları ısınmaya yollasa da oyuncu değişikliği yapmadı. Sarı-lacivertliler böylece bu sezon mücadeleyi oyuncu değiştirmeden bitiren ilk takım oldu. Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede ilginç bir olayda yaşandı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli Teknik Direktörü Dick Advocaat, oyuncularını ısınmaya yollasa da oyuncu değişikliği yapmadı. Akhisar ise 3 oyuncu değiştirme hakkını da kullandı. Fenerbahçe böylece Süper Lig’de bu sezon mücadeleyi oyuncu değiştirmeden bitiren ilk takım oldu. Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Fabiano, Şener, İsmail, Neustadter, Ozan, Volkan Şen ve Sow yer alıyordu.

“15 SENEDİR İLK DEFA TRİBÜNLERİN BU KADAR BOŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUM”



Fenerbahçe – Akhisar maçı sonrası açıklamalarda bulunan Volkan şunları söyler: “15 seneye yakın buradayım. İlk defa tribünlerin bu kadar boş olduğunu görüyoruz. Normal tabi ki, oynadığımız oyun ve bulunduğumuz konum açısından haklı olabilirler. Güzel oyun olsa, bazı şeylerimizi gösterebilsek taraftar gelir. Bazen ben bile kaledeyken oynanan oyuna sinirleniyorum. Taraftarın da sinirlenmesi normal ama bu formaya gelmesi lazım taraftarın…

Galip geldik ama oyun olarak iyi oynamadığımızı söyleyebilirim. Önümüzde derbi var. O maça iyi hazırlanıp kazanmak istiyoruz. Ligi iyi yerde bitirip, kupayı da kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz.

Futbolcular sahaya çıkıp oyun oynamakla görevliyiz. Birçok nedenin birleşiminden dolayı böyle bir oyun ortaya çıkıyor. Buna hocamız ve yönetim karar verir.

Penaltı doğru karardı. Bu tarz pozisyonlarda kaleci tek başınadır. Ben de belki kurtarırım diye penaltı yaptım.”

FENERBAHÇE – AKHİSAR MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

7. dakikada Olcan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Custodio’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel’de kaldı.

23. dakikada Mehmet Topal’ın pası ile ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Aatif'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

30. dakikada Lens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde penaltı noktası önünde bulunan Robin van Persie'nin ceza sahası dışından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Lens'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Lopes'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

50. dakikada Kjaer'in hatalı pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Cikalleshi kaleci Volkan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler pozisyona penaltı kararı verdi.

51. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te meşin yuvarlağı kaleci Volkan'ın solundan ağlara gönderdi. 1-1

55. dakikada sol taraftan Lens'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Van Persie'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lukac kornere çeldi.

60. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Van Persie'nin şutunda top penaltı noktası üzerindeki Josef'in önünde kaldı. Josef'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

66. dakikada sağ kanattan Alper'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+3. dakikada Ömer Bayram’dan topu çalan Lens’in sağ kanattan ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gitti. 3-1

FENERBAHÇE 3-1 AKHİSAR BELEDİYE SPOR

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, Serkan Olguncan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Van der Wiel xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Josef xx, Mehmet Topal xx, Alper xx, Aatıf xx, Lens xx, Van Persie xx

Yedekler: Fabiano, Neustadter, Şener, İsmail, Ozan,Volkan, Sow

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa xx, Kadir xx (Cikalleshi dk. 46 xx), Soner xx, Custodio xx (Larsson dk. 87 ?), Ömer xx, Olcan xx, Özer xx (Muğdat dk. 68 x), Vaz Te xxx

Yedekler: Fatih, Tolga, Orhan, Aykut

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Lopes (dk. 43 k.k.), Josef (dk. 60), Lens (dk. 90+3) (Fenerbahçe), Vaz Te (dk. 51) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Van Persie, Volkan Demirel, Lens (Fenerbahçe), Lopes (Akhisar Belediyespor)