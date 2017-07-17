Fenerbahçe 2017 - 2018 sezonu öncesi 4. hazırlık maçına çıkıyor. Juventus Bükreş, Sporting Lizbon ve Marsilya ile oynadığı üç hazırlık maçından da yenilgiyle ayrılan sarı lacivertliler, İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte bu kritik mücadele ile ilgili tüm detaylar...

Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, bu akşam İspanya’nın güçlü takımlarından Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…

HEDEF GALİBİYET

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Athletic Bilbao ile karşılaşıyor.

Hazırlıklarını İsviçre kampında sürdüren ve daha önce Juventus Bükreş, Sporting ve Marsilya'yla oynadığı üç hazırlık maçından da yenik ayrılan sarı-lacivertli ekip, şimdi de İspanyol ekibi Bilbao ile kozlarını paylaşıyor.

FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Athletic Bilbao maçı, 17 Temmuz Pazartesi günü oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele, D-Smart'ın Smart Spor kanalından naklen yayınlanacak.