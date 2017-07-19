Fenerbahçe – Monaco maçı hangi gün saat kaçta hangi kanalda?

İsviçre kampında şu ana kadar Sporting (0-2), Marsilya (0-1) ve Athletic Bilbao (0-0) ile karşılaşan Fenerbahçe yarın Fransa’nın güçlü takımlarından Monaco ile karşı karşıya gelecek. Monaco maçı Fenerbahçe’nin İsviçre’deki son hazırlık maçı olacak.
MAÇ SAAT 20:00’DE SMART SPOR’DA
Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele Smart Spor'dan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe, Fransız devi Monaco’yu yenerek İsviçre’deki ilk galibiyetini almak istiyor. Fenerbahçe – Monaco maçı saat bu akşam saat 20.00’da başlayacak olup Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.