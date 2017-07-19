Fenerbahçe – Monaco maçı hangi gün saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe İsviçre'deki kampı kapsamında 4. hazırlık maçını Fransız ekibi Monaco ile oynayacak. Peki Fenerbahçe Monaco karşılaşması saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Monaco maçının ayrıntıları...

İsviçre kampında şu ana kadar Sporting (0-2), Marsilya (0-1) ve Athletic Bilbao (0-0) ile karşılaşan Fenerbahçe yarın Fransa’nın güçlü takımlarından Monaco ile karşı karşıya gelecek. Monaco maçı Fenerbahçe’nin İsviçre’deki son hazırlık maçı olacak.

MAÇ SAAT 20:00’DE SMART SPOR’DA

Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele Smart Spor'dan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe, Fransız devi Monaco’yu yenerek İsviçre’deki ilk galibiyetini almak istiyor. Fenerbahçe – Monaco maçı saat bu akşam saat 20.00’da başlayacak olup Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

İLGİLİ HABER ‘Fenerbahçe'nin anlaştığı öne sürülen Mauricio Isla kimdir?

İLGİLİ HABER Fenerbahçe'nin 17'lik yeni transferi Eljif Elmas kimdir?