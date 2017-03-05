Fenerbahçe Osmanlıspor maçı canlı izle: Bein Sport şifresiz

Fenerbahçe Osmanlıspor maçı heyecanlı bir karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe Osmanlıspor maçını şifresiz izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Süper Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe kendi evinde bu senenin iddialı takımlarından Osmanlıspor’u konuk edecek. Dört haftadır galibiyet hasreti çeken ve lider Beşiktaş’la arasındaki puan farkı 15 olan sarı lacivertli ekip bu maçtan mutlak galibiyet almak zorunda… Öte yandan Osmanlıspor ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek üst sıralara çıkıp UEFA şansını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe Osmanlıspor maçı bu akşam saat 19.00’da Şükrü Saraçoğku Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Bein Sport naklen yayınlayacak. Müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

Fenerbahçe Osmanlıspor maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skertel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Volkan Şen, Alper, Sow, Fernandao

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Musa, Maher, Ndiaye, Delarge, Bifouma