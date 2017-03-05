Fenerbahçe Osmanlıspor maçı saat kaçta başlayacak nasıl canlı izlenebilecek?

Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları demoralize olan Fenerbahçe evinde Osmanlıspor ile karşılşacak. Peki Fenerbahçe Osmanlıspor saat kaçta başlayacak ve nasıl canlı izlenebilecek? İşte Fenerbahçe Osmanlıspor maçından detaylar...

Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları demoralize olan Fenerbahçe evinde Osmanlıspor ile karşılşacak. Peki Fenerbahçe Osmanlıspor saat kaçta başlayacak ve nasıl canlı izlenebilecek? İşte Fenerbahçe Osmanlıspor maçından detaylar...

2016-2017 Süper Lig sezonunda Beşiktaş emin adımlarla ilerliyor ve zirvedeki yerini koruyor. Ligin her zaman şampiyon adyalarından olan Fenerbahçe ise son haftalarda yaşadığıpuan kayıpları nedeniyle her geçen hafta zirveden kopuyor. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe Osmanlıspor maçı Fenerbahçe’nin galibiyeti ile sonuçlamazsa 14 yıl sonra Fenerbahçe ilk kez üst üste 6 maç kazanamamış olacak. Peki Fenerbahçe – Osmanlıspor maçı saat kaçta başlayacak ve stada gidemeyenler maçı nasıl canlı takip edebilecekler?

FENERBAHÇE – OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak olan Fenerbahçe – Osmanlıspor maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE – OSMANLISPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skertel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Volkan Şen, Alper, Sow, Fernandao

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Musa, Maher, Ndiaye, Delarge, Bifouma