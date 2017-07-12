Fenerbahçe – Sporting Lizbon hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe ilk ciddi hazırlık maçına çıkıyor. Fenerbahçe, Sporting Lizbon hazırlık maçı ile sezon öncesi çalışmalarına devam edecek. Yeni transferlerin takıma uyumu sağlanması ve takımın yeni sezona hazır olabilmesi için değerli olan Sporting Lizbon hazırlık maçı, teknik ve taktik analizleri yapmak bakımından da önemli. Peki, Fenerbahçe Sporting Lizbon hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte detaylar

Kamp dönemine Topuk Yaylası’nda başlayan Fenerbahçe buradan İsviçre’ye giderek kamp yerini değiştiriyor. Sarı lacivertliler İsviçre’de ilk olarak Sporting Lizbon ile karşılaşacak. ikinci hazırlık maçının ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu merak eden Fenerbahçeliler için açıklama geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Topuk Yaylası’nda sürdüren Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Portekiz devi Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Romanya’nın Juventus Bükreş takımı ile karşılaşmış ve rakibine 3-2 yenilmişti

FENERBAHÇE – SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Bugün oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve D SMART’ın Smart Sport kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Juventus Bükreş maçında takımının 2 golünü atarak yıldızlaşan ancak daha sonra sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen ve karşılaşmadan çıkan Mehmet Ekici’nin bu maçta oynayıp oynamayacağı bilinmiyor. Valbueana’nın 11’de sahaya çıkması beklenirken, Nabir Dirar’ın ise sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takım, ikinci etap kamp çalışması için bugün İsviçre’nin Lozan şehrine gidecek. Fenerbahçe, 19 Temmuz’a kadar sürecek kampta 4 hazırlık maçı yapacak

Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla İsviçre’nin Cenevre şehrine gidecek. Sarı-lacivertliler, buradan kamp yapacağı Lozan’a kara yoluyla geçecek. Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışması kapsamında 4 takımla hazırlık maçı yapacak.

HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ ŞÖYLE:

12 Temmuz Çarşamba günü Sporting Lizbon,

15 Temmuz Cumartesi günü Fransa’nın Olympique Marsilya,

17 Temmuz Pazartesi günü İspanya’nın Athletic Bilbao

19 Temmuz Çarşamba günü Fransa 1. Lig ekibi Monaco’yla hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-lacivertliler, Monaco maçından sonra kampı tamamlayarak İstanbul’a dönecek. Fenerbahçe, 27 Temmuz’da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını İstanbul’daki tesislerinde sürdürecek.