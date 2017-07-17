Fenerbahçe’nin 17’lik yeni transferi Eljif Elmas kimdir?

Fenerbahçe, 17 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu Eljif Elmas'la anlaştı. Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre’de sürdüren Fenerbahçe önemli bir transfere imza attı. Peki Eljif Elmas kimdir? Nerede doğdu?

Yakın gelecekte çok önemli bir yıldız olması beklenen yetenekli futbolcu kulübü Rabotnicki'de geçen sezon 34 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. 1.82 metre boyundaki 17 yaşındaki futbolcunun ailesinin uzun uğraşlar sonunda ikna edildiği öğrenilirken haberde Fenerbahçe Doğuş'un yıldız oyuncusu Pero Antic'in de transferde ikna sürecinde devreye girdiği belirtildi.

ELJİF ELMAS KİMDİR?

Eljif Elmas'ın bu akşam İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması ve takıma katılması bekleniyor. Bir kez de Makedonya A Milli Takımı'nın formasını giyen Elmas, Makedonya'nın konuğu İspanya'ya 2-1 mağlup olduğu 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçındaki performansıyla göz doldurmuştu.