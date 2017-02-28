Fındığın mucizevi yararları

Kolestrolü düşüren, kalbi güçlendiren ve cinsel gücü arttıran fındıktan yeni bir mucize...

İçeriğinde kalsiyum, demir, magnezyum ve çinko gibi çeşitli mineraller vardır. E vitamini ve protein bakımından da oldukça zengindir. Doymamış yağ asidi bakımından oldukça zengin olduğu için kalp ve damar sağlığı için oldukça önemlidir ve koruyucudur. Fındık çok iyi bir enerji kaynağıdır ve vücuda güç ve enerji verir.

Düzenli yendiği zaman kolestrolün düşürülmesi ve dengelenmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Çok iyi bir E vitamini kaynağıdır. E vitamini kalp, vücut kasları, üreme sistemi açısından oldukça faydalıdır. E vitamini içeren fındık, cinsel gücü artmasına da yardımcı oluyor.

Fındık yemek ayrıca beden ve zihin yorgunluğunun giderilmesinde faydalıdır. Yapısında bulunan kalsiyum sebebi ile çocuklarda kemik gelişiminde oldukça etkilidir. İçeriğinde yüksek oranda lif bulunmaktadır. Bu sayede diyabet ve kolon kanserinden de korumaktadır.

Fındık, karbonhidrat, protein ve yağ metobolizmasını düzenleyen “B” vitamini için çok önemli bir kaynaktır. Cildi güzelleştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kabızlığın giderilmesinde oldukça etkilidir. Dolaşım sistemini düzenlemektedir. Stres giderici ve rahatlatıcı özelliği vardır.

Akciğer hastalarına iyi geldiği bilinmektedir. Hamile kadınların özellikle doğacak çocukların gelişimi için bolca fındık yemesi tavsiye edilmektedir.