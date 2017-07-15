Firar ettiğini Twitter’dan duyuran Sevan Nişanyan kimdir?

Sevan Nişanyan firar ettiğini Twitter'dan duyurdu. Sit alanına yaptığı inşaat nedeniyle hapis cezası alan Sevan Nişanyan firar ettiğini attığı tweet ile duyurdu. Sevan Nişanyan, sit alanına inşaat yaptığı için tutuklanmıştı. Peki Sevan Nişanyan kimdir?

Ünlü yazar Sevan Nişanyan tutuklu olduğu Foça Açık Cezaevi’nden firar etti. Şirince’de sit alanına yaptığı imara aykırı inşaat nedeniyle tutuklanan ünlü yazar Sevan Nişanyan hakkında 11,5 yıl ceza verilmişti. Sevan Nişanyan, tutuklu olduğu Foça cezaevinden izinli olarak sabah çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Twitter adresinden “Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına” şeklinde attığı tweet ile firar ettiğini duyurdu. Peki Sevan Nişanyan kimdir? Hangi kitapları yazdı?

SEVAN NİŞANYAN KİMDİR?

Sevan Nişanyan, 1956 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Işık Lisesi ve Robert Lisesinde tamamlayan Sevan Nişanyan, 1974’te ABD’ye giderek Yale Üniversitesi ve Columbia Üniversitesinde tarih, felsefe ve Güney Amerika Siyasi Sistemleri üzerine eğitim gördü.

Sevan Nişanyan, 1984-1985 yıllarında Commodore 64 adlı kişisel bilgisayarı (PC) Türkiye’ye getiren firmanın kurucusu ve yöneticisi oldu. Bilgisayar programcılığı ile ilgilendi, çeşitli konuşma ve konferanslara katıldı.Türkiye’nin ilk popüler bilgisayar dergisi olan Commodore’u kurup orada Baytan Bitirmez müstear ismiyle yazılar yazdı.

Sevan Nişanyan, çeşitli İngiliz ve Uzakdoğu yayınevleri için seyahat kitapları kaleme aldı. 1998 yılında “Küçük Oteller Kitabı” adlı kitabı ilk kez yayımladı. Türk turizmine kitle turizmi dışında yeni bir yön kazandırma çabası olarak görülebilecek “Küçük Oteller Kitabı”‘nı her sene yenileyerek bir referans kitabı haline geldi.

1995 yılında eşi Müjde Nişanyan ile birlikte İzmir’in Selçuk ilçesinin Şirince köyüne yerleşen Sevan Nişanyan, bu köyde geleneksel mimari dokuyu korumak ve canlandırmak için yaptığı çalışmalarla tanındı. Eski köy evlerini geleneksel tarzda onararak oluşturduğu Nişanyan Evleri adlı otel 1999’da işletmeye girdi. Sevan Nişanyan, Şirince’de yıkılmakta olan evleri resmi izin olmadan restore ettiği gerekçesiyle 2001 yılında 2863 sayılı yasa kapsamında 10 ay hapis cezası aldı.

Bu dönemde Türkçenin etimolojisi üzerine ilk kapsamlı bilimsel çalışma olan “Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü” adlı çalışmasını tamamladı; aynı sözlüğün popüler bir özeti olan “Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı” adlı kitabı yayımlandı.

Sevan Nişanyan, 2004’te İnsan Hakları Derneği tarafından verilen Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri hakkında resmî görüşün verilerini sorgulayan “Ankara’nın Doğusundaki Türkiye” adlı gezi rehberi 2006’da yayımlandı.

Sevan Nişanyan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemine ilişkin eleştirel görüşlere yer veren “Yanlış Cumhuriyet: Atatürk ve Kemalizm Üzerine 51 Soru” adlı kitabı 2008’de basıldı. “Sözlerin Soyağacı”‘nın geniş ölçüde gözden geçirilmiş ve genişletilmiş yeni versiyonu da aynı tarihte piyasaya sunuldu.

Sevan Nişanyan, Agos gazetesindeki köşe yazarlığının yanı sıra, 29 Ekim 2008 ve 14 Aralık 2009 tarihleri arasında Taraf gazetesinde “Kelimebaz” adıyla dile ilişkin köşe yazıları yazdı. Bu yazıları iki ayrı kitapta toplanarak “Kelimabaz – 1” ve “Kelimebaz – 2” isimleriyle yayımlandı.

2009’dan itibaren Anadolu yer adlarına ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma başlatan Sevan Nişanyan, ilk ürünleri 2010’da piyasaya çıkan “Adını Unutan Ülke: Türkiye’de Adı Değiştirilen Yerler Sözlüğü” adlı kitapta ve Index Anatolicus web sitesinde yayımlandı.

2008 yılında eşi Müjde Hanım’dan ayrılan Sevan Nişanyan’ın üç çocuğu var.

KİTAPLARI

– Küçük Oteller Kitabı 2006

– Sözlerin Soyağacı Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü

– Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı