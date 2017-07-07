Fotoğrafçı incelediği eski film rulosunu açtı karşılaştıkları şoke etti!

Oregonlu fotoğrafçı Kati Dimoff, incelediği fotoğraf makinesinin içerisinden çıkan film rulosunun içini açtı. İçinden çıkan fotoğraflar herkesi şaşırttı...

Oregonlu fotoğrafçı Kati Dimoff, Argus C2 tipi bir kamerayı inceliyordu. Argus C2 modeli 1939 ve 1966 yılları arasında Michigan'da revaçtaydı. Kameranın içinde bir de film rulosu vardı. Kati hemen ruloyu incelemeye başladı. Fotoğrafa yakından bakınca Portland'ta 40 yıl önce çekildiğini ve havada kül benzeri bir bulut kütlesi olduğunu fark etti. Meğerse fotoğraf 1980'de gerçekleşen St. Helens Yanardağı patlaması sırasında çekilmiş. St. Helens Yanardağı patlaması, ABD tarihindeki en ölümcül doğal afetlerden biriydi.

Yanardağ, Washington'ın güneyinde yer alıyordu. Yanardağ patlamasının etkileri Oregon'un Portland şehrinde bile görülebiliyordu. Yerden 24 kilometre yüksekte uçuşan külleri 11 eyaletten görmek mümkündü. Doğal afet sonucu 57 kişi hayatını kaybetti. Yanardağ patlamasının etki ettiği alan Hiroşima'ya atılan atom bombasından 1.500 kat daha büyüktü. Film rulosunda sadece patlamaya dair fotoğraflar yoktu. Fotoğraflar The Oregonian'da yayınlandı. Bir aileye ait fotoğraf da yayınlanan fotoğraflar içindeydi.

Okuyucular kameranın sahibinin kim olduğunu merak etmeye başladılar. Araştırma yapılınca gerçekler ortaya çıktı. Melvin Purvis ismindeki bir adam kameranın kime ait olduğunu tespit etti. Kameranın sahibi babaannesiydi. Melvin, Fox19'a “Fotoğrafa baktığımda tek gördüğüm babaannemin eviydi. Diğer fotoğrafta da ben, eşim, oğlum ve babaannem vardı” dedi. Kati, fotoğrafın orijinalini Melvin'e yolladı. Melvin, “Babaannemi 1981 yılında kaybettik. Bu fotoğraf ona ait nadir fotoğraflarımdan biri olacak” dedi. Fotoğrafı çeken Melvin'in annesi ise geçtiğimiz ay hayatını kaybetmiş. Melvin son olarak, “Annemi geçtiğimiz ay kaybettik. Bundan birkaç gün sonra durup dururken böyle bir haber aldık. Tesadüf olduğuna inanmak istemiyorum. Zamanlama mükemmeldi” dedi.