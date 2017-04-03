Galatasaray Adanaspor maçı canlı izle: Bein Sport şifresiz izle

Galatasaray Adanaspor maçı kıyasıya bir rekabete sahne olacak. Galatasaray Adanaspor maçını izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Süper Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray kendi evinde Adanaspor’u konuk edecek. Ligde 46 puanla Fenerbahçe’nin ardından 4. sırada yer alan Galatasaray bu maçtan mutlak galip gelerek ezeli rakibinin üstünde yar almaya çalışacak. Öte yandan Adanaspor ise güçlü rakibini yenip alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

Galatasaray Adanaspor maçı bu akşam saat 20.00’de Türk Telekom Arena Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Bein Sport naklen yayınlayacak. Müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Galatasaray Adanaspor maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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Galatasaray'da bütün planlar bugünkü Adanaspor maçında 3 puan üzerine kurulmuş durumda. Önceki gün 2. sırada bulunan Başakşehir’in puan kaybı sonrasında rakibiyle arasında bulunan puan farkını 4’e indirme şansını yakalayan sarı-kırmızılıların bunun için Adana’yı devirmesi gerekiyor. Milli arayı iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, Trabzon deplasmanındaki 2-0’lık yenilgiyi unutturmak istiyor.

Maç eksiği ile Devler Ligi için çekiştiği Başakşehir’in 7 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, Adana’yı yenmesi halinde önümüzdeki hafta adeta final maçına çıkacak. Doğrudan rakibi olan Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Cimbom, buradan da galibiyetle ayrılması durumunda farkı 1 puana kadar indirebilecek. Böylece kalan 7 haftada Devler Ligi şansı iyice yükselmiş olacak.

TEK EKSİK BRUMA

Galatasaray'da Bruma dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Portekiz U21Milli Takımı’ndan sakat dönen 22 yaşındaki futbolcu, Başakşehir mücadelesine yetiştirilmeye çalışılırken, henüz fiziksel eksiklerini kapatamayan Serdar Aziz ile Koray Günter de forma giyemeyecek. Bruma’nın yerine bugün Lukas Podolski forma giyecek.

3 YILDIZ SARI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda sarı kart sınırında bulunan oyuncular da dikkat çekiyor. Orta alanda görev yapan kaptan Selçuk İnan ve Nigel de Jong’un yanı sıra iyileşen ve sahadakiyerini alması beklenen Eren Derdiyok da sınırda bulunan bir başka isim. Bu 3 futbolcu, bugün kart görmeleri halinde Süper Lig’de gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

STAT: TT Arena

SAAT: 20:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Linnes, De Jong (Tolga), Selçuk, Yasin, Sneijder, Podolski, Eren

ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil İbrahim, Tevfik, Cem, Ahmet, Koman, Vinicius, Magaye