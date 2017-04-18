Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS – FB derbisi hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor. Her iki takımın taraftarları bakımından şampiyonluktan daha önemli olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig 28. haftasında 385. kez karşılaşacak her iki takımda hazırlıklar sürüyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray – Fenerbahçe derbisine günler kala nefesler tutuldu. Süper Lig 28. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Ezeli iki rakip, bu sezon ligde hedeflerinden bir hayli uzak kaldılar. Galatasaray ile Fenerbahçe, 385. kez karşılaşacakları derbi maçında galip gelerek sezonu en azından 2. olarak tamamlamak ve Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyorlar. Peki Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

FENERBAHÇE, GALATASARAY MAÇINDA AGRESİF OLACAK!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin havasına girdi. Hafta sonunu izinli geçiren sarı-lacivertli ekibin dünkü antrenmanı öncesi Teknik Direktör Dirk Advocaat öğrencileriyle toplantı yaptı. Galatasaray’ın 3 puan için hücum ağırlıklı bir futbol oynayacağını düşünen Hollandalı hoca, öğrencilerinden sert ve agresif olmalarını istedi. Advocaat, “Herkes birbirine yardımcı olacak. Sahanın her bölgesinde pres istiyorum” dedi. Orta saha hâkimiyetine vurgu yapan tecrübeli teknik patron, “Orta saha üstünlüğü bizde olursa tüm takımın performansı artar ve sonuca rahat gideriz. Hem savunma daha az hata yapar hem de forvetler daha az geri gelerek fazla yorulmaz. Savunmadan kolay top çıkarmalarına engel olmalıyız. Gireceğimiz her pozisyon altın değerinde. İlk golü atan taraf biz olursak işimiz kolaylaşır” ifadesini kullandı.

GALATASARAY – FENERBAHÇE EZELİ REKABETİNDE 385. MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu hafta sonu tarihlerinde 385. maçlarına çıkacaklar. İki takım arasında ezeli rekabet, 17 Ocak 1909 yılında oynanan ve Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 2-0 yendiği özel maç ile başladı. İki takım arasında 107 yıllık rekabette Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 145-123, gol sayısında da 531-482 üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig maçlarında ise Fenerbahçe 49, Galatasaray 33 galibiyet aldı. Süper Lig’de bu sezon ilk maçta Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 yenmeyi başardı.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI İDDİA ORANLARI

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçının İddaa oranları belli oldu. Galibiyet oranlarının birbirine yakın olması dikkat çekti. Süper Lig'de istikrar yakalayamayan iki dev takım Türk Telekom Arena'da karşılaşacak. İşte derbi İddaa oranları:

Galatasaray: 2.10

Beraberlik: 3.10

Fenerbahçe: 2.45

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 28. haftasının en önemli maçı kuşkusuz Galatasaray – Fenerbahçe derbisi. İki ezeli rakip, tarihlerinde 385. kez karşı karşıya gelecekler. Süper Lig’de şampiyonluk hedeflerinden uzaklaşan iki takım, taraftarların gözünce şampiyonluktan önemli olan bu maçı kazanarak hem moral bulmak hem de zirveden daha da uzak kalmamak istiyor. Galatasaray da Fenerbahçe de bu hafta yapacakları derbiyi kazanmak için taktiksel, fiziksel ve psikolojik olarak çalışmalarına devam ediyorlar.

Galatasaray – Fenerbahçe maçı Türk Telekom Arena’da oynanacak ve 23 Nisan Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Galatasaray – Fenerbahçe derbisini yayıncı kuruluş BeIN Sport canlı olarak yayınlayacak.

SNEIJDER, FENERBAHÇE DERBİSİNE HAZIR

Galatasaray'da oyun planı yeniden Wesley Sneijder’ın üzerine kurulacağa benziyor. Riekerink’in gidişinden sonra Teknik Direktör Igor Tudor ile yıldızı barışmayan, Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarına kulübede başlayan Hollandalı futbolcu, hocasıyla arayı düzeltti. Tudor, antrenman performansından memnun kalmadığı oyuncusunu kısa sürede eritmeyi başardı. 2 haftada 3.5 kilo veren ve Tudor’un istediği fiziksel gücünü yeniden kazanan Wesley Sneijder’ın yeniden bir şansı hak ettiğini düşünen başarılı teknik adam, pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde Hollandalı yıldıza sarılacak.