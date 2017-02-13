Galatasaray – Kayserispor maç özeti izle: Kayseri yenilgisi sonrası Galatasaray’da istifa sesleri

Galatasaray, Kayserispor'a 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşarken eline geçen fırsatı da tepmiş oldu. Maç sırasında ve sonrasında taraftarlar, istifa sesleri ile Arena'yı inlettiler. Taraftaflar özellikle Sabri'yi oyundan alındığı sırada epey yuhaladılar. Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in yenildiği haftada Galatasaray, Kayserispor maçına avantaj elde etmek için çıktı fakat düşme potasında çıkmak isteyen rakibi karşısında beklenmediği bir yenildi aldı. İşte Galatasaray - Kayserispor maç özeti, maçın golleri ve maçın önemli anları...

Galatasaray, Kayserispor'a 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşarken eline geçen fırsatı da tepmiş oldu. Maç sırasında ve sonrasında taraftarlar, istifa sesleri ile Arena'yı inlettiler. Taraftaflar özellikle Sabri'yi oyundan alındığı sırada epey yuhaladılar. Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in yenildiği haftada Galatasaray, Kayserispor maçına avantaj elde etmek için çıktı fakat düşme potasında çıkmak isteyen rakibi karşısında beklenmediği bir yenildi aldı. İşte Galatasaray - Kayserispor maç özeti, maçın golleri ve maçın önemli anları...

Galatasaray, Kayserispor’dan TT Arena’da büyük şok yaşadı. Süper Lig 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u konuk etti. Galatasaray, Beşiktaş’ın ve Başakşehir’in yenildiği ve Fenerbahçe’nin berabere kaldığı haftada Kayserispor’u yenerek büyük bir avantaj elde edecekti. Bu düşüncelerle sahaya çıkan Galatasaray’ın tüm planlarını Kayserispor altüst etti. Kayserispor, Fenerbahçe galibiyetinden sonra İstanbul’da karşılaştığı Galatasaray’ı 2-1 yenmeyi başardı. Maç sırasında ve sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, yönetimi, teknik direktörü ve oyundan alındığı sırada Sabri’yi uzun süre protesto ettiler. Galatasaray – Kayserispor maç özetini haberimizdeki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Süper Lig 20. haftasında Türk Telekom Arena’da Galatasaray ile Kayserispor 42. kez karşı karşıya geldiler. Hakem Hüseyin Gökçek’in yönettiği Galatasaray – Kayserispor maçında konuk takım gülen taraf oldu. Beşiktaş’ın ve Başakşehir’in yenilmesi üzerine Galatasaray için Kayserispor daha bir öneme sahip oldu. Galatasaray, Kayserispor’u yenerse ikinci sıraya yerleşecekti. Fakat planlar 90 dakikanın sonrasında ters tepti. Kayserispor, ilk yarıda Mabiala ve Levent’in golleri ile 2-0 öne geçti. Galatasaray, 2. yarıda ataklarını artırsa bile Eren Derdiyok ile 89. dakikada farkı bire indirebildi. Fenerbahçe maçında parlayan Güray, ikinci yarıda gelişen atakta çektiği bir şut üst direğe çarparak auta çıktı. Bu sonuçla Galatasaray 39 puanda kalırken Kayserispor 19 puana yükseldi. Galatasaray – Kayserispor maç özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli…

Galatasaray – Kayserispor maç özeti izle

GALATASARAY – KAYSERİSPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

90 Galatasaray mutlak golü kaçırdı. Linnes’in sol kanattan ortasında Eren ceza sahasında bomboş durumda topu dışarıya gönderdi.

89. Gelişen Galatasaray atağında Bruma’nın sağ kanattan yaptığı ortada Eren kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2

83. Bu kez Kayserispor tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına hareketlenen Welliton topu aldıktan sonra geriden gelen Rotman’a pasını verdi. Rotman’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan dışarıya gitti.

82. Bu kez Kayserispor tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına hareketlenen Welliton topu aldıktan sonra geriden gelen Rotman’a pasını verdi. Rotman’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan dışarıya gitti.

72. Galatasaray penaltı bekledi! Podolski’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan, Erkan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

65. Kayserispor tehlikeli geldi. Hakan’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz arka direğe ortasını yaptı onun ortasında Sabri topu karşıladı.

54. Sabri’nin kullandığı kornerde Hakan’ın kafa vuruşu kalecide kaldı. Sonrasında hızlı gelişen Kayserispor atağında Deniz kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak hakem Deniz’in topu elle oynadığını işaret etti.

51. Gelişen Galatasaray atağında Bruma ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı. Galatasaray tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

49. Bruma sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra Mabiala’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

45+ 4 Deniz’in kullandığı kornerde Levent kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-2

45. Gelişen Kayserispor atağında Deniz ceza sahasındaki Güray’ı topla buluşturmak istedi ancak Sabri araya girdi.

41. Gelişen Kayserispor atağında Güray’ın sağ kanattan ortasında Umut hava topuna çıkarken Semih’e faul yaptı.

40. Hızlı gelişen atakta Kayserispor Galatasaray’ı az adamla yakaladı ancak Umut topu Deniz’e aktaramadı.

32. Erkan serbest vuruşta sağ kanatta hareketlenen Güray’ı topla buluşturmak istedi ancak Linnes zamanında araya girerek topu takımına kazandırdı.

29. Deniz’in kullandığı kornerde Mabiala ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

24. Hızlı gelişen Galatasaray atağında rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Rodrigues ceza sahasındaki Podolski’yi topla buluşturmak istedi ancak savunma zamanında araya girdi.

21. Gelişen Galatasaray atağında Sabri’nin sağ kanattan yaptığı orta Varela’ya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

20. Yasin Erkan’dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

18. Kayserispor’da zorunlu bir değişiklik yaşandı. Sakatlanan Kana-Biyik yerini Levent’e bıraktı.

13. Kayserispor tehlikeli geldi. Güray ceza sahasında topla buluştuktan sonra şutunu çekmek isterken Linnes araya girdi ve ona şut imkanı vermedi. Sonrasında Lawal ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

10. Gelişen Galatasaray atağında Tolga ceza sahasındaki Podolski’yi topla buluşturmak istedi ancak Kana-Biyik zamanında müdahale ederek topun Alman futbolcuya gelmesine engel oldu.

6. Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Bruma Yasin’e pas vermek isterken Erkan araya girdi. Sonrasında hızlı gelişen Kayserispor atağında Erkan’ın sol kanattan yaptığı ortayı Hakan karşıladı.

2. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Yasin sol kanattan orta yapmak isterken Mabiala araya girdi ve top dışarıya gitti.

Stat: TT Arena

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Can Hanoğlu xx

Galatasaray: Muslera, Sabri (Josue dk. 66), Semih, Hakan, Linnes, Nigel de Jong, Tolga, Yasin (Eren dk. 46), Rodrigues (Sinan dk. 46), Bruma, Podolski

Yedekler: Cenk, Ahmet, Chedjou, Cavanda

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Kana Bıyık (Levent dk. 18), Mabiala, Güray, Rotman, Lawal (Sow dk. 64), Varela, Erkan, Deniz, Umut Bulut (Welliton Morais dk. 79)

Yedekler: Muammer, Kubilay, Umut Sönmez, Nguemo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Eren (dk. 89) (Galatasaray) Mabiala (dk. 28), Levent (dk. 45+4) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Rotman, Erkan, Varela (Kayserispor)