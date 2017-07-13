Galatasaray Ostersunds maçı canlı izle: Aslan Avrupa arenasında

Avrupa Ligi 1. tur ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İsveç Kupası şampiyonu Ostersunds'a konuk oluyor. 1 yıl aranın ardından Avrupa'ya dönen ve bu maçla 2017-2018 sezonuna merhaba diyecek olan Galatasaray'ın Ostersunds maçını canlı izlemek için haberimizi okuyabilirsiniz. İşte detaylar...

Galatasaray yeni sezona merhaba diyor. Sarı kırmızlılar Avrupa Ligi’ne katılmak için bugün 1. tur ilk maçında İsveç temsilcisi Ostersunds’a konuk oluyor. Ostersunds Galatasaray maçını canlı izlemek için haberimizi okuyabilirsiniz.

CİMBOM AVANTAJLI SKOR PEŞİNDE

Financial Fair Play nedeniyle aldığı 1 yıllık cezanın ardından yeniden Avrupa arena çıkacak olan Cimbom, İsveç kupasının son şampiyonu Ostersunds’a konuk oluyor. Avrupa kupalarında oynadığı son galibiyetini Benfica’ya karşı alan sarı kırmızılılar, 5 maç aradan sonra yeni bir galibiyete imza atmak istiyor.

OSTERSUNDS GALATASARAY CANLI İZLE

GALATASARAY’IN OSTERSUNDS KARŞISINDA MUHTEMEL İLK 11’i

Muslera, Linnes, Ahmet, Maicon, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Rodrigues, Sinan, Gomis

OSTERSUNDS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ostersunds Galatasaray arasında oynanacak 1. tur illk maçı bu akşam Jamtkraft Arena’da saat 20.00’de başlayacak ve mücadele KANAL D’den canlı olarak yayınlanacak… İkinci maç ise TT Arena’da 20 Temmuz’da…