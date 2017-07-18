Galatasaray Östersunds maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray bir kez daha Avrupa'da sahneye çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. tur ikinci maçında Östersunds'u ağırlayacak Cimbom, 2-0 kaybettiği ilk maça rağmen turu geçmek istiyor. Peki Galatasaray Östersunds maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Östersunds maçı ile ilgili tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında deplasmanda İsveç ekibi Östersunds’a 2-0 mağlup olarak büyük bir avantajı kaybeden Galatasaray, sahasında rakibini ağırlıyor. Peki Galatasaray Östersunds maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

ÖSTERSUNDS’TA KALECİ KRİZİ

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda mücadele eden ekibimiz Galatasaray'ın rakibi Östersunds'da yedek kaleci krizi yaşanıyor.

İsveç'te oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanş maçında zayıf rakibi karşısında tur biletini kazanmak için çaba gösterecek. Ancak konuk ekip Östersunds İstanbul'a getirecek yedek kaleci bulmakta zorlanıyor.

Perşembe günü oynanacak mücadele öncesinde İsveç ekibinde kaleci sorunu patlak verdi. Östersunds'un ligde oynadığı ve 2-1 kazandığı Djugarden karşılaşmasında kaleci Andreas Andersson sakatlık geçirdi ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Galatasaray ile oynanacak rövanş maçı öncesi as kalecisi Aly Keita'yı dinlendiren ve Djugarden maçına yedek kaleci Andersson ile başlayan İsveç ekibi, Andersson'un sakatlanması nedeniyle üçüncü kalecisi olmadığı için İstanbul'a tek kaleciyle gelme tehlikesiyle karşı karşıya.

GALATASARAY ÖSTERSUNDS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Östersunds arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi ön eleme 2. tur ikinci maçı Perşembe akşamı saat 20.30’da Türk Telekom Arena stadında oynanacak. Mücadele Smart Spor’dan şifreli olarak yayınlanacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında rakibi 2-0 mağlup olan Galatasaray, rakibini elemek için üç farklı yenmek zorunda. Mücadele 2-0 biterse uzatmaya gidecek.