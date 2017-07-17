Galatasaray’ın yeni transferi Mariano kimdir? Kaç yaşında?

Galatasaray'ın Dani Alves'e benzetilen yeni transferi Mariano Ferreira Filho ile transfer görüşmeleri kulüp tarafından KAP'a bildirildi. Peki Mariano Ferreira Filho kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu?

Mariano Ferreira Filho (23 Haziran 1986) doğumlu, Brezilya vatandaşı futbolcu. Ligue 1 takımlarından FC Girondins de Bordeaux’in formasını giyen oyuncu, Defans bölgesinde görev yapmaktadır.

Galatasaray'ın yeni transferi Mariano Ferreira Fiho, Brezilya’da küçük bir kent olan Sao Joao’da 23 Haziran 1986’da doğdu. 21 yaşında kendisini beğenmeyen Cruzeiro’dan ayrılıp transfer olduğu Fluminense’de patlama yaptı. Onu ilk keşfeden Fransa’nın Bordeaux takımına 3 milyon Euro’ya gitti. Fransa’da üç sezonda gösterdiği performansın ardından adı Roma, Inter, Bayern Münih ve Barcelona gibi kulüplerle anılmaya başlandı.

Mariano'yu o dönem Sevilla şimdi ise Roma’da Sportif Direktör olan Monchi kaçırmadı. Yeni Dani Alves olarak anılan futbolcu 2015-16 sezonunda Sevilla’nın Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Shakhtar ile oynanan yarı final maçında sağ açıkta forma giyip üçüncü golü kaydetti. Liverpool karşısında finalde de Gameiro’ya asist yaparak kupayı kazandıran isimlerden biri oldu.