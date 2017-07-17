Galatasaray’ın yeni transferi Mariano kimdir? (Transfer haberleri 2017)

Cimbom transfere doymuyor. 2017-2018 sezonu öncesi kadrosunu Gomis, Belhanda ve Maicon gibi yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, bir bomba daha patlattı. Sarı kırmızılılar, İspanyol devi Sevilla'nın yıldız oyuncusu Mariano'yu resmen transfer ettiğini açıkladı. Peki Mariano kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte Mariano transferi ile ilgili tüm detaylar...

Östersunds yenilgisiyle zor günler geçiren Galatasaray, Gomis, Belhanda ve Maicon’dan sonra 4. transferini de gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, Sevilla’nın Brezilyalı yıldızı Mariano’yu kadrosuna katmayı başardı. Peki Mariano kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar…

DEFANSA BİR TAKVİYE DAHA

Sezon başında Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayıran ve geçtiğimiz gün de Cavanda'yı kadro dışı bırakan Galatasaray, sağ bek mevkisi için Sevilla'nın Brezilyalı yıldızı Mariano ile anlaştı. Bu transfer için oldukça yoğun bir çaba sarfeden Cimbom, ilk önce Mariano ile daha sonra da Sevilla ile anlaşarak bu transferi de bitirdi.

YILDA 2.2 MİLYON EURO

Galatasaray’ın 31 yaşındaki oyuncu için Sevilla’ya 4.4 milyon Euro bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Üç yıllık sözleşmeye imza atacak olan oyuncu ise yıllık 2.2 milyon Euro kazanacak.

Geçen sezon Sevilla forması altında 38'i ilk 11'de olmak üzere 42 resmi maçta görev alan Mariano, 4 asist kaydetti. Sürati hücumcu özellikleriyle ön plana çıkan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu 2011'de Fluminense'den Bordeaux'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başlamış ve 2015-2016 sezonunda yolunu tuttuğu Sevilla'da bir kez UEFA Avrupa Ligi zaferi elde etmişti.

Oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

MARİANO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Haziran 1986 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Mariano, 2004 yılında Guarani takımında futbola adımını attı. Buradaki başarılı döneminden sonra İpatinga FC'ye transfer olup buradan da önce Tombense sonra da Cruzeiro takımlarına transfer oldu. 2010 yılına kadar Tombense, Atletico-MG ve Fluminense takımlarında forma giyen Brezilyalı yıldız, 2010 yılında bonservisi ile Fluminense'ye transfer oldu.

Burada geçirdiği iki yıldan sonra Fransız Bordeaux takımına transfer olan Mariano, 4 yıl oynadıktan sonra 2 yıl önce 3,5 milyon euro bonservisle Sevilla'ya transfer olan yıldız oyuncu, 4.4 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.