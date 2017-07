Game of Thrones 7. sezon 1. yeni bölüm saat kaçta?

Dünyanın her tarafında milyonlarca hayranı olan Game of Thrones dizisi 7. sezonuyla hayranlarının karşısına çıktı. eki Game of Thrones 7. sezon 1. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Game of Thrones ile ilgili bütün ayrıntılar...

GAME OF THRONES 7. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan Game of Thrones, dünya genelinde birçok ülkeden takip ediliyor. Game of Thrones dizisinin yedinci sezonu 17 Temmuz 2017, saat 04.00 sularında yayımlanacak. Diğer sezonların aksine bu sezon yedi bölümden oluşuyor.

GAME OF THRONES 7. SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

6 sezon boyunca 10’ar bölümden 54-56 dakika arasında çekilen Game of Thrones, 7. sezonda farklı bir konsepte gitti. Dizinin yapımcıları 7. sezonu 7 bölüme sığdırdı ve bazı bölümlerde alışagelmiş dakikaları da aştı. İşte merakla beklenen Game of Thrones’un 7. sezon bölümlerinin dakika olarak uzunlukları.

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 1 = 59 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 2 = 59 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 3 = 63 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 4 = 50 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 5 = 59 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 6 = 71 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 7 = 81 Dakika