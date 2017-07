Game of Thrones ne zaman başlıyor? (Game of Thrones 7. sezon fragmanları)

Game of Thrones geri dönüyor. Milyonlarca hayranının merakla beklediği fenomen dizi Game of Thrones, 7. sezonu ile sahne almaya hazırlanıyor. Peki Game of Thrones ne zaman başlayacak? Game of Thrones 7. sezon fragmanları ve tüm detayları sizler için derledik...

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyicisi olan reyting rekortmeni dizi Game of Thrones 7. sezonu ile geri dönüyor. Peki Game of Thrones 7. sezon ne zaman başlıyor? İşte Game of Thrones’un 7. sezon fragmanı ve başlayacağı tarih…

GAME OF THRONES 7. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan Game of Thrones, dünya genelinde birçok ülkeden takip ediliyor. Game of Thrones dizisinin yedinci sezonu 16 Temmuz 2017'de yayımlanacak. Diğer sezonların aksine bu sezon yedi bölümden oluşuyor.

Game of Thrones'un kadrosu; Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke ve Kit Harington gibi oyuncuların yanında bu sezon kadroya eklenen Jim Broadbent ve Tom Hopper'dan oluşuyor.

GAME OF THRONES 7. SEZON FRAGMANI