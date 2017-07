‘Game of Thrones’ rekora doymuyor. Dizi hangi rekorları kırdı?

Dünyaca ünlü HBO dizisi ‘Game of Thrones’ hangi konularda rekor kırdı? İlk bölümü kaç kişi izledi? ABD'de izleyici sayısı ne kadar? Hangi sezon daha büyük ilgi gördü? İşte ‘Game of Thrones’la ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar...

Merakla beklenen yedinci sezonu başlayan fenomen dizi ‘Game of Thrones'un yayınlanan ilk bölümü, dizi hakkında en çok tweet atılan bölümü olarak tarihe geçti. Altı yıldır HBO'nun en çok izlenen dizilerinden ‘Game of Thrones'un yedinci sezonu 16 Temmuz'da izleyiciyle buluştu.

Önceki sezonlarında 10 bölüm olarak yayınlanan dizinin bu sezonu, yedi bölüm halinde yayınlanacak. Dizinin yedinci sezonunun Daenerys Targaryen'in Westeros'a varışı ve sonrasında yaşananlar etrafında şekillenmesi bekleniyor.

En çok izlenen ve en çok tweet atılan bölümde Arya Stark zirvede

Paylaşılan istatistiklere göre Dragonstone bölümü, 10.1 milyon kişi tarafından canlı olarak izlenildi. Bununla birlikte Bantmag'ın aktardığına göre, Twitter, ‘Dragonstone' adlı ilk bölüm hakkında 2.4 milyon tweet atıldığını açıkladı.

Britanyalı müzisyen Ed Sheeran'ın göründüğü sahneyle birlikte bölümün açılış ve kapanış sahneleri, hakkında en çok tweet atılan sahneler oldu.

Ekranlara bir yıl ara veren Game of Thrones’un (Taht Oyunları) dönüşü muhteşem oldu. Merakla beklenen 7. sezonun ilk bölümü, ilk gün 16 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı. İşte 170 ülkede yayınlanan diziden çarpıcı rakamlar…

– Winter is here (Kış geldi) mottosuyla başlayan Game of Thrones ulaşılması güç bir baraşıya imza attı.

– Dizinin 7. sezonunun ilk bölümü olan “Dragonstone” şu ana kadar en çok izlenen Game of Thrones bölümü oldu.

– Canlı olmayan yayınlarda ise 6 milyon izleyici daha bu rakama eklendi.

16 MİLYON İZLEYİCİ

– Game of Thrones 7. sezon ilk bölümü yayınlanmasından sonraki ilk gün içinde 16 milyon izleyici sayısı elde etti.

– Bu rakam bir önceki sezonun finalinde 8.89 milyondu.

– Dizinin ilk sezonunun ilk bölümü sadece 2.2 milyon seyirciye ulaşmıştı.

2. BÖLÜM FRAGMANI

Game of Thrones’un 7. sezonunda toplamda 7 bölüm yer alacak. 8 sezon ise en kısa ve son sezon olacak.

Yayınlandığı zaman milyonları ekrana kilitleyen Game of Thrones’un ulaştığı izleyici sayısı bir önceki sezonları akıllara getirdi. İşte ilk 6 sezonda, oyuncuların kazançlarından, özel sahnelerin bütçelerine diziyle ilgili dikkat çeken rakamlar:

ABD’de izleyici sayısı: (Korsan indirme sayısı olmadan resmi rakamlar)

Game of Thrones1.Sezon (2011)-9.3 milyon

Game of Thrones 2.Sezon (2012)-11.6 milyon

Game of Thrones 3.Sezon (2013)-14.2 milyon

Game of Thrones 4.Sezon (2014)-18.6 milyon

Game of Thrones 5.Sezon (2015)-20 milyon

Game of Thrones 6.sezon (2016)-23 milyon

– Game of Thrones’un 2011 yılında ilk gösteriminden sonra ABD televizyon kanalı HBO’nun abone sayısı yüzde 44 arttı. Dizi 170 ülkede izleniyor. Dizinin 3. sezonu yasadışı olarak 5.9 milyon kez indirildi.

– 5. sezonda bölüm başı maliyeti 2 milyon dolar olan dizinin en kanlı savaş sahnesi “The Battle of Blackwater” bölümü için 8 milyon dolar harcandı.

– 6. sezon bölüm başı dizi maliyetinin 10 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu geçen sezon 10 bölüm gösterilen dizinin bir senelik toplam maliyetinin 100 milyon dolar olması demek.

– Dizinin 7. sezonu 10 buçuk milyon Amerikalı tarafından korsan izlenmesi bekleniyor. Yıl boyunca yüzde 22’lik bir artış ile 1.6 milyar dolar gelir elde edildi.

– 355 bin kişi 2. sezon bölümlerini iTunes ve Amazon.com gibi platformlardan indirdi. Ortalama indirme ücreti 3.57 dolar olan bölümlerin günlük tahmini geliri 887 bin dolar.

– 2016 yılında bölüm çevrimiçi olduğu an 350 bin kişi anında paylaştı.

Emila Clarke-15 milyon 466 bin 154 dolar

Kit Harrington-15 milyon 466 bin 154 dolar

Peter Dinklage-15 milyon 466 bin 154 dolar

Lena Headey-15 milyon 466 bin 154 dolar

Nikolaj Coster-Waldau-12 milyon dolar

George R. R. Martin (yazar)

2012-15 milyon dolar

2013-13 milyon dolar

2014-12 milyon dolar

2016-9.5 milyon dolar

– 2.4 milyon tweet arasından ismi en çok geçen beş karakter şöyle: Arya Stark, Daenerys Targaryen, Sansa Stark, Cersei Lannister ve Jon Snow.