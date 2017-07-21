Game of Thrones yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? (7. sezon 2. bölüm)

7. sezonuyla muhteşem bir geri dönüş yaparak hayranlarının karşısına çıkan fenomen dizi Game of Thrones, 7. sezon 2. bölümüyle geliyor. Peki Game of Thrones yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Game of Thrones 7. sezon 2. bölüm ile ilgili merak edilenler...

Dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones, 7. sezonuyla geri döndü. Uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına çıkan reyting rekortmeni dizi, 7. sezon 1. bölümüyle klasik başlangıçlarından birini yaptı. Peki Game of Thrones 7. sezon 2. bölüm ne zaman? İşte detaylar…

GAME OF THRONES 7. SEZON 2.BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan heyecan kasırgası Game of Thrones’un 7. sezonunun 1. bölümü dünya genelinde 16 milyon kişi tarafından canlı olarak izlenildi. Dizinin hayranları merakla 7. sezon 2. bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Game of Thrones’un yeni bölümü 23 Temmuz 2017, saat 04.00 sularında yayımlanacak.

GAME OF THRONES 7. SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

6 sezon boyunca 10’ar bölümden 54-56 dakika arasında çekilen Game of Thrones, 7. sezonda farklı bir konsepte gitti. Dizinin yapımcıları 7. sezonu 7 bölüme sığdırdı ve bazı bölümlerde alışagelmiş dakikaları da aştı. İşte merakla beklenen Game of Thrones’un 7. sezon bölümlerinin dakika olarak uzunlukları.

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 1 = 59 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 2 = 59 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 3 = 63 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 4 = 50 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 5 = 59 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 6 = 71 Dakika

Game of Thrones 7. Sezon Bölüm 7 = 81 Dakika