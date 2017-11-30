Genç kadın aldatıldığını Instagram’da gördüğü fotoğraf sayesinde öğrendi!

Yulia Agranovch, Instagram'da gezinirken karşısına çıkan 'önerilen hesaplara' göz attı. Hesaplardan birisine bakarken kendi yatak odasından çekilmiş olan fotoğrafı görünce aldatıldığını öğrendi.

Rusya’da St.Petersburg şehrinde yaşayan Yulia Agranovch, Instagram’da gezinirken kendi yatak odasının balkonundan çekilmiş olan fotoğrafı gördü.

KADININ HESABINDA KENDİ YATAK ODASINI GÖRDÜ

Diş hekimi Agranovych, Instagram’da gezinirken karşısına çıkan ‘önerilen hesaplar’kısmında karşısına takipçi sayısı yüksek bir hesap çıktı. Hesabı merak eden ve inceleyen kadın fotoğraflara bakarken kendi yatak odasından çekilmiş olan fotoğrafı gördü. Kendi manzarası ile birebir aynı olan fotoğrafı görünce biraz daha gerilere giden kadın, başka bir şok daha yaşadı. Vlada Abramovich isimli kadının hesabında, kadının Yulia’nın kocasıyla çekilmiş fotoğrafları da vardı.

KOCASIYLA BİRLİKTE FOTOĞRAFLARINI YAKALADI

Nazar Grynko isimli kocasının kendisini aldattığını tesadüfen fark eden kadın, fotoğrafın altına “Kocamın yatak odasından güzel bir manzara” yazdı. Kocası başta durumu inkar ederek, eşi uzaktayken bazı arkadaşlarını evine içki içmeye davet ettiğini, fotoğrafın da o zaman çekilmiş olabileceğini söyledi.

Yulia araştırmasını derinleştirince kocası, sadece Vlada ile değil, başka kadınlarla da birden fazla ilişki yaşadığını kabul etmek zorunda kaldı. Tüm bu kadınlarla temasa geçen Yulia, hiçbirinin adamın evli olduğunu bilmediğini öğrendi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI!

Kısa süre içinde kocasından boşanacağını açıklayan kadın, “İnsanlar asla değişmez, onunla beraber olmayı kabul edecek bir kadın bulursa ona mutluluklar diliyorum” dedi. Kocasını Instagram sayesinde yakalayan kadın, Vlada’nın sayfasına girip “Teşekkürler Vlada Abramovich. Bana iyi bir ders veren, deneyimli bir kadınsın” yazdı.