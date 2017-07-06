Gmail oturum açma sorunu için çözüm çok basit

Gmail hesabını açmakta sorun yaşıyorsanız ya da aramada oturum açma sayfasına erişemiyorsanız sayfamızdaki linkten gmail hesabınıza gidebilirsiniz. Açılacak sayfadan kullanıcı adı ve şifre yazarak maillerinizi kontrol edebilirsiniz.

Google şirketinin mail hizmeti olan Gmail’e giriş ile ilgili milyonlarca kullanıcı sorun yaşıyor. Gmail’de oturum açmak isteyen kullanıcılar Google’ın farklı yönlendirmeleri ile karşı karşıya kalıyor. Çözüm için aşağıdaki link kullanabilir ve böylece direkt oturum açma sayfasına yönlendirilirsiniz. Ayrıca Gmail’de oturum açmanın bir diğer yolu da bilgisayarınıza tabletinize ya da akıllı telefonunuza Gmail uygulamasını indirmektir.

GMAİL’DE OTURUM AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Gmail kendi sayfasında oturum açma işlemini adım adım şöyle anlatmaktadır;