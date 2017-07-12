Gram altın ne kadar? (12 Temmuz altın fiyatları)

Yatırımcıların ve hediye almak isteyen vatandaşların merakla beklediği 12 Temmuz altın fiyatları resmen açıklandı. Peki 12 Temmuz itibariyle gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, cumhuriyet altını ne kadar? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte 12 Temmuz altın fiyatları...

12 Temmuz altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın yakından takip ettiği gram altın fiyatını sizler için derledik. Peki 12 Temmuz gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar…

12 TEMMUZ 2017 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları belli oldu. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da gram altın 141,63 liradan alınırken, 141,68 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 226,60 liradan alınırken 231,65 liradan satılıyor. Yarım altın da 451,79’dan alınırken 463,29 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 940 liradan alınıp 950 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 906,41 liradan alınırken 923,75 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.