Gram altın ne kadar? (13 Temmuz altın fiyatları)

13 Temmuz altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın yakından takip ettiği gram altın fiyatını sizler için derledik. Peki 13 Temmuz gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar…

13 TEMMUZ 2017 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları belli oldu. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da gram altın 140,16 liradan alınırken, 140,20 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 224,33 liradan alınırken 229,94 liradan satılıyor. Yarım altın da 448,66'dan alınırken 459,87 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 934,18 liradan alınıp 948,29 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 901,51 liradan alınırken 930,42 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.