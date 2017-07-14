14 Temmuz altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın yakından takip ettiği gram altın fiyatları sakinliğini koruyor. Peki 14.7.2017 Temmuz gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar…

Gram altın ne kadar? (14 Temmuz altın fiyatları)

14 Temmuz altın fiyatları belli oldu. Altın almak için uzmanların doğru zaman olduğunu düşündüğü bugünlerde altının gramı 140 lira bandında devam ediyor. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da gram altın 139,68 liradan alınırken, 139,71 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 223,50 liradan alınırken 229,09 liradan satılıyor. Yarım altın da 447,00’dan alınırken 458,17 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 930,94 liradan alınıp 945,01 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 898,39 liradan alınırken 927,20 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.