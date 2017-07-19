19 Temmuz altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın yakından takip ettiği gram altın fiyatları sakinliğini koruyor. Peki 19.7.2017 Çarşamba gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar…

Gram altın ne kadar? (19 Temmuz altın fiyatları) 19.07.2017. Gram altın kaç TL? 19 Temmuz altın fiyatları belli oldu. Altın almak için uzmanların doğru zaman olduğunu düşündüğü bugünlerde altının gramı 140 lira bandında devam ediyor. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da gram altın 140,68 liradan alınırken, 140,71 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 225,03 liradan alınırken 230,66 liradan satılıyor. Yarım altın da 450,07'dan alınırken 461,32 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 938,24 liradan alınıp 952,42 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 904,98 liradan alınırken 934,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.