Güneş kar toplar mı? İşte cevabı…

Halk arasında kar ile ilgili en büyük efsane 'güneş kar toplar mı?' sorusu... İşte cevabı.

Halk arasında kar ile ilgili en büyük efsane 'güneş kar toplar mı?' sorusu... İşte cevabı.

Kar hakkında bazı efsaneler var ki duymayan kalmamıştır. Ancak bazı efsaneler de gerçek… Kar hakkında bilmeniz gereken doğruları Alparslan Tansuğ açıklıyor…

Havanın nasıl olacağını anlamak için batıdaki bulutlara mı bakmamız gerekiyor?

Evet dünyanın dönüşü ile ilgili olarak kuzey yarım kürede hava hareketleri batıdan gelir. Aslında doğudan da gelebilir ama bu ender rastlanan bir durumdur.

Hangi bulut kütlesi hangi havanın habercisi demek?

Bazen gökyüzünde, çok yukarıda tül gibi saçaklı bembeyaz bulutlar olur. Tüm gökyüzünü bir örtü gibi kaplar. Bu bulutlar genelde kötü havanın habercisidir. Bir de bu mevsimlerde pamuk yığını gibi beyaz bulut kütleleri olur. Bunlar tüm gökyüzünü kaplamaz. İşte bu bulutlar size doğru geliyorsa, ciddi bir sağanağa karşı hazırlıklı olun derim. Lokal bir sağanak geçişi ve ciddi yağış olur. Genelde havacılar bu bulutlardan korkar çünkü altı 500 metrede, üstü ise 11 bin metrededir. Uçaklar bu bulutların etrafından kaçar.

KAR TOPLAR MI?

-Karın habercisi nedir? Bir de kardan sonra güneş açınca halk arasında “Kar topluyor,” diyoruz.

Bilimsel olmayabilir ama benim gözlemimce İstanbul’da kar yağışı belli bir cephe sistemiyle gerçekleşiyor. Önce lodos başlıyor, ardından kuzeye çeviriyor. Ardından da karayele çeviriyor ve karayelle birlikte kar geliyor. Karayelle hava basıncı düşer ve basınç ne kadar düşerse o kadar şiddetli kar gelir. Ardından basınç hızla 1020’lerin üzerine çıkar ve işte o ‘kar toplama’ dediğimiz olay gerçekleşir. Yani her an basınç tekrar düşebilir ve kar gelebilir.