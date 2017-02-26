Yeşilçam'da Hababam Sınıfı, Gülen Gözler gibi bir çok filmde rol alan Sevda Aktolga şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam'da Hababam Sınıfı, Gülen Gözler gibi bir çok filmde rol alan Sevda Aktolga şimdi ne yapıyor? İşte son hali...

Herkes onu Hababam Sınıfı’nın 4 kız öğrencisinden biri olarak tanıdı. Ardından Şener Şen’in ‘Vecihi’ karakterini canlandırdığı ‘Gülen Gözler’ filmiyle hafızalara kazındı. Yılmaz Güney’in ‘Yol’ filmiyle ise hayranlarını büyüledi.



70'ler deyince aklımıza gelen iyi filmlerin çoğunda o var; Aşk Dediğin Laf değildir, Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Cennetin Çocukları, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Yol…



Sevda Aktolga da pek çok Yeşilçam yıldızı gibi değişti… Aktolga son olarak FOX TV’de yayınlanan Unutma Beni adlı dizide Güler rolünü canlandırmıştı.

İşte oyuncunun son hali…