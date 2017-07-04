Hakan Balamir kimdir: neden öldü, hastalığı neydi?

Türk sineması bir değerini daha yitirdi. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Hakan Balamir 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki Hakan Balamir kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte Hakan Balamir ile ilgili tüm detaylar...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan 72 yaşındaki usta oyuncu Hakan Balamir’in hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Peki Hakan Balamir kimdir, neden ve nasıl öldü, hastalığı neydi? İşte usta oyuncu ile ilgili tüm gelişmeler…

DURUMU BUGÜN AĞIRLAŞTI

Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu. Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

BİR HAFTADIR HASTANEDEYDİ

Ünlü oyuncu burada Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Yaklaşık 1 haftadır tedavisi devam eden Balamir'in durumu bugün ağırlaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta oyuncu 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

HAKAN BALAMİR KİMDİR?

1946 yılında İstanbul’da hayata merhaba diyen usta oyuncu Hakan Balamir, sinema dünyasına 1972’de Bir Aşk, Bir Ölüm filmiyle adım attı. Türk sinemasının unutulmaz yönetmenleri Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Süreyya Duru ve Memduh Ün gibi isimlerle birçok filme imza atan Balamir, 1974 ve 1985 yıllarında Yunus Emre ve 14 Numara fimleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu seçilme başarısı gösterdi.