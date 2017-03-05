Avrupa Yakası'nda 'moda editörü' olarak tanıdığımız ve 'Yaprak' karakterine hayat veren Hale Caneroğlu, şimdilerde ne yapıyor dersiniz? İşte cevabı...

Hale Caneroğlu ne yapıyor?

Avrupa Yakası'nda 'moda editörü' olarak tanıdığımız ve 'Yaprak' karakterine hayat veren Hale Caneroğlu, şimdilerde ne yapıyor dersiniz? İşte cevabı...

“Avrupa Yakası” dizisinde canlandırdığı Yaprak karakteriyle tanınan Hale Caneroğlu, kendine yeni bir hayat kurdu. İlk eşi Emre Taşkın’dan boşandıktan sonra tekrar evlenebilmek için mahkemeye başvurup 300 günlük iddet süresini kaldırtan ve 2013’te Özgür Fidanoğlu’yla nikah masasına oturan oyuncu, şimdilerde kişisel koçluk yapıyor.

İşte ünlü oyuncunun son hali :

Hale Caneroğlu kimdir?

18 Aralık 1974, Almanya doğumlu olan Hale Caneroğlu, Galatasaray Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirmiştir. Bunu takiben ABD’de tiyatro ve sahne eğitimine devam etmiştir. İlk TV dizisi 2003′de çekilen Kasabanın İncisi’dir. Burada Aslı Öğretmen'i canlandırmıştır. Rus Gelin adlı sinema filminde, Olips ve Doritos reklamlarında da oynamıştır. İstanbul Gelişim Orkestrası'nda solistlik yapmaktadır. 2004 yılında, Avrupa Yakası dizisinde Yaprak İzmirli karakterini canlandırmaya başlamıştır; 2008’de dizinin bitmesinin ardından 2011’de Geniş Aile dizisinde Berrak rolünü canlandırmıştır. Markafoni’nin reklam filminde rol almıştır. 2012’de, M.U.C.K. dizisinde tarih öğretmenini canlandırdı. Şu anda kendi adını verdiği, 6 dansçısı bulunan ve Natalie Marrable’nin koreografisini yaptığı ‘HALE CANEROĞLU SHOW’ u çeşitli şehirlerde sergilemektedir.