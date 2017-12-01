Hamileyken sürekli midesi yanıyordu, nedenini çocuğu doğunca anladı

Hamileyken sürekli midesi yanan kadının sorununa doktorlar bir türlü çözüm getiremiyordu. Çocuk doğduktan sonra doktorlar mide yanmasının sebebini anladı.

İngiltere'de küçük bir çocuk saçlarıyla sosyal medyaya çığ gibi düştü. Junior Cox-Noon doğduğunda 4.5 kiloydu. Junior daha 9 haftalıkken internette tanınan bir yüz haline geldi. Saçları nedeniyle çocuğa ‘Minik ayıcık' lâkabı bile takıldı.

Junior'ın annesi Chelsea Noon, “Doğduğunda saçları fazlaydı. Zamanla daha da uzadı ve şekillendi” dedi.

Chelsea, The Mirror'a “Doğduğunda saçları kalın ve fazlaydı. Herkes zamanla seyreleceğini söyledi ama seyrelmedi. Saçları giderek uzuyor ve dikleşiyor” dedi. 32 yaşındaki üç çocuk annesi markete gittiğinde iki saatten önce eve dönemiyor. Çünkü insanlar çocuğun saçına dokunmak istiyorlar. Herkes Junior'ın saçlarının sırrını merak ediyor. Chelsea, “Gören herkes, ‘Çocuğun saçlarına bak' diyor. Bazıları da ‘Ne kadar güzel saçları var!' diyor” dedi.

Anne, oğlunun saçlarını kurutmanın epey zaman aldığını ve saçlarını kestirmeyi düşünmediğini ifade etti. Chelsea, “Saçlarını kestirmek istemiyorum. Ne kadar uzayabileceğini görmek istiyorum” dedi.

Chelsea'nin 6 yaşındaki Mitchell ve 4 yaşındaki oğlu Preston'ın saçları Junior'ınki gibi değil. Peki Junior'ın saçlarının böyle olmasının nedeni ne? Bu sorunun cevabını merak eden anne doktora gitti. Doktor, saçlarının doğum sırasında oluşan bir nedenden dolayı böyle olduğunu söyledi.



Chelsea, Junior'a hamileyken sürekli midesi yanıyordu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde 2007 yılında yapılan bir araştırmada anne karnındaki bebeğin saçlarının fazla olmasının annenin midesinin yanmasına neden olabileceği belirtildi.

Östrojen seviyesinin yüksek olması saç gelişimini ve mide yanmasını açıklıyor.

Junior saçları nedeniyle gittiği her yerde ilgi çekmeyi başarıyor.Anne, “Kardeşleri onu çok seviyor. Ona ‘Yavru ayıcık' diyoruz. Bazen yavru ayıcık gibi görünüyor. Kızdığında ise minik bir cin gibi” dedi.

Chelsea daha fazla çocuk sahibi olmayı düşünmüyor. “Doğum esnasında çok kan kaybettim. Junior'ın tartıya aldıklarında 4.5 kilo olduğunu gördüler ve şaşırdım” dedi.