Hande Gülşen kimdir: kaç yaşında, ne iş yapıyor? (Esat Yontunç evleniyor)

O Ses Yunanistan ve Survivor Yunanistan programlarıyla oldukça tanınan Esat Yontunç, evliliğe ilk adımı attı. Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından biri olan Yontunç, Hande Gülşen ile sözlendi. Peki Esat Yontunç'un sözlendiği Hande Gülşen kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

TV8’in sahibi medya patronu Acun Ilıcalı’nın en yakın arkadaşlarından biri olan Esat Yontunç, Hande Gülşen’le sözlendi. Peki Yontunç’un sözlendiği Hande Gülşen kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Hande Gülşen ile ilgili tüm merak edilenler…

ESAT YONTUNÇ’UN SÖZLÜSÜ HANDE GÜLŞEN KİMDİR?

O Ses Yunanistan ve Survivor Yunanistan programlarıyla tanınan, Acun llıcalı’nın yakın arkadaşı Esat Yontunç, modacı Hande Gülşen’le dünya evine girmek için ilk adımı attı. Modacı olmasının yanı sıra genç bir girişimci olan Hande Gülşen, 2wins isimli tasarım şirketinin ortaklarından biri konumunda bulunuyor.

Kardeşi Duygu ile el yapımı tasarımlarını internet üzerinden müşterilerle buluşturan Gülşen, moda dünyasında hatırı sayılır bir yer edindi. İki kız kardeşin öncülüğündeki markalar, dünyanın dört bir yanındaki 22 ülkede 52 satış noktasında ve 4 mağazayla yoluna devam ediyor.