Hatay referandum sonuçları: İşte Hatay evet/hayır oy yüzdeleri (16 Nisan 2017)

Hatay referandum sonuçları ve evet / hayır oy oranları belli olmaya başladı. Türkiye tarihi bir referanduma gitti ve anayasa değişikline evet/hayır oyları ile karar verdiler. Peki Hatay'da sandıkların ne kadar açıldı? Hatay , referandumda ne yönde oy kullandı? İşte Hatay referandum sonuçları, evet/hayır oy oranları ile Türkiye geneli referandum sonuçları...

Hatay referandum sonuçları belli olmaya başladı. Merakla beklenen 2017 referandum sonuçları sayfamızda güncel olarak yer almaktadır. Seçim yasaklarının kalkması ile referandum sonuçları yayınlanmaya başladı. Hatay’da oyların ne kadar sayıldı, sandıkların yüzde kaçı açıldı? Hatay’da evet / hayır oy oranları ne durumda? İl il referandum sonuçları ve Türkiye geneli referandum sonuçlarını aşağıdaki linkten görebilirsiniz İşte Hatay referandum sonuçları…

İl il referandum sonuçları ve Türkiye geneli oy yüzdeleri için tıklayınız

HATAY evet %58.20 hayır %41.80 Açılan Sandık %21.31



HATAY 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Hatay 2010’da gerçekleşen referandumda evet demişti. Hatay referandum sonuçlarına göre, 921569 seçmenden 753269 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %82,68 olmuştu.

EVET: %51.74

HAYIR: %48.25