Hava durumu 21 Şubat: Bu hafta hava nasıl olacak?

Dün ülkenin batı kısımları yağmur etkisi altındayken bugün iç ve kuzey kesimlerde hafif şekilde yağış görülecek. Peki bu haftanın ilerleyen günlerinde hava nasıl olacak?

Dün ülkenin batı kısımları yağmur etkisi altındayken bugün iç ve kuzey kesimlerde hafif şekilde yağış görülecek. Peki bu haftanın ilerleyen günlerinde hava nasıl olacak?

21 Şubat hava durumu verilerine göre, bugün Marmara Bölgesi çevresi parçalı bulutlu olacak. Ege ve İç Anadolu bölgelerinde hafif yağmur olacak. Güney Doğu Bölgesi güneşli olacak fakat yarından itibaren yağmur yağışları görülecek.

21 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Balıkesir, Aksaray, Kayseri, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara’da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Balıkesir ile öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Genellikle az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aksaray ve Kayseri çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ordu, Amasya, Tokat ve Giresun ile akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.