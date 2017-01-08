Hava durumu: İstanbul’da kar ne zamana kadar sürecek? (8 OCAK)

Ülke beyaz örtü altında kaldı, kar ne zamana kadar sürecek sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Bugün hava nasıl olacak? Kar etkisini artırcak mı? İstanbul'da, Ankara'da ve diğer şehirlerde hava durumu nasıl olacak? İşte günün hava durumu ayrıntıları...

Ülke beyaz örtü altında kaldı, kar ne zamana kadar sürecek sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Bugün hava nasıl olacak? Kar etkisini artırcak mı? İstanbul'da, Ankara'da ve diğer şehirlerde hava durumu nasıl olacak? İşte günün hava durumu ayrıntıları...

Cuma akşam saatlerine doğru İstanbul’a giriş yapan kar yağışı, iki gündür kısa süreli kesintiler haricinde durmadan sürdü. Yollar tıkandı, trafik aksadı bazı bölgelerde yarım metrenin üzerinde kar örtüsü oluştu. Şimdi tüm Türkiye’de merak edilen soru kar yağışının ne zamana kadar süreceği. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminleri ve yurtta 5 günlük hava durumu.

KAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Cuma günü Trakya üzerinden yurda giren ve doğuya doğru adım adım ilerleyen kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Sıfırın altındaki sıcaklıklarla beraber don ve buzlanma birçok bölgeyi etkilemekte. Metorolojik verilere göre kar yağışının İstanbul’da salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Zaman zaman kısa molalar verecek olan kar yağışı çarşamba sabahına kadar aralıklarla sürecek.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

8 OCAK TÜRKİYE’DE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli’nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’de ‘de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.