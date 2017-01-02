Hava durumu nasıl olacak? Kar ne zaman geri gelecek? (2 OCAK HAVA DURUMU)

Geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava geri mi dönecek? Hava sıcaklıklaır yeniden düşecek mi? İşte yeni yılın ilk haftası Türkiye'de hava durumuna dair detayla ve 5 günlük hava durumu...

Geçtiğimiz hafta yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ülkemizi terk etti, yeni yılın ilk haftasının sonlarına doğru ülkemiz yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Peki bugün ülkemizde hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu ve günün hava durumu ayrıntıları…

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Konya, Niğde, Karaman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz’de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DON UYARISI!

Zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Zirai faaliyetle ve seracılıkla uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

YURTTA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU