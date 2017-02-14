Hayırcılara “Şeytan” diyenlere duyarlı vatandaştan tokat gibi cevap

Referandum öncesi "Hayır" diyenlerin terörist ve şeytan ilan edilmesi bir vatandaşı isyan ettirdi. Dinin bir kağıt peçete gibi kullanılmasına tepki gösteren vatandaş "Dinimizden çekin şu habis ellerinizi" diye konuştu.

Referandum öncesi "Hayır" diyenlerin terörist ve şeytan ilan edilmesi bir vatandaşı isyan ettirdi. Dinin bir kağıt peçete gibi kullanılmasına tepki gösteren vatandaş "Dinimizden çekin şu habis ellerinizi" diye konuştu.

Anayasa değişikliği referandumu 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Referandum öncesi ise “Hayır” diyenlere saldırı yapılıyor ve hedef göstermeler gitgide artıyor. İşte bu duruma isyan eden bir vatandaşın çektiği video, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Referandum öncesi “Hayır” diyenlerin terörist ve şeytan ilan edilmesine isyan eden vatandaş “Ne demeye getiriyorsunuz? ‘Evet’ diyenler melek, ‘Hayır’ diyenler şeytan, bunu emreden baştaki reis de Allah mı? demeye getiriyorsunuz. Tüh!” diye konuştu. Kendi özeleştirisini de yapan vatandaşın konuşması büyük beğeni aldı.