İl il bayram namazı saatleri: Osmaniye bayram namazı saat kaçta? (2017)

Ramazan Bayramı için saatler kaldı. Ramazan Bayramı sabahına İslam alemi bayram namazıyla başlayacak. Bayram namazı her ilde farklı saatlerde kılınacak. Peki Osmaniye'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Yılda iki kere kılınan bayram namazı nasıl kılınır? Osmaniye'nin önemli camileri ve Osmaniye bayram namazı saati haberimizde... İşte şehirlere göre bayram namazı saatleri ve bayrama dair ayrıntılar...

İslam alemi bir bayrama daha erişti. Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar bayramlaşmaya başlayacak, ziyaretler gerçekleştirecek. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı hangi şehirlerde hangi saatlerde kılınacak? Osmaniye’de vatandaşlar bayram namazını saat kaçta kılacak? Vatandaşların bayrama saatler kala merak ettikleri soruların başında gelen bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı haberimizde.

OSMANİYE’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Osmaniye’de vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saat olan 06:00’da kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki habere tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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OSMANİYE’NİN ÖNEMLİ CAMİLERİ

AHİ EVRAN CAMİİ

AKŞEMSETTİN CAMİİ

ALİBEYLİ CAMİİ

ALİBUKAN YEŞİL CAMİİ

ARİFİYE CAMİİ

BAŞDOĞANLAR CAMİİ

BEDRİ ZAMAN CAMİİ

BÜLBÜL CAMİİ

ÇALIK YAPI ENDAM SİTESİ MESCİDİ

CİHAN CAMİİ

CUMHURİYET CAMİİ

ENVARUL HAMİD CAMİİ

EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ

FAHRİ ŞEN CAMİİ

FATİH CAMİİ

FETİH CAMİİ

FİDANLIK CAMİİ

GEBELİ CAMİİ

GONCA CAMİİ

GÜL CAMİİ

GÜVEN CAMİİ

GÜVENÇ CAMİİ

HACI OSMAN CAMİİ

HACI OSMANLI CAMİİ

HALİTPAŞA CAMİİ

HARAZ NUR CAMİİ

HASTANE CAMİİ

HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA CAMİİ

HAZRETİ ÖMER CAMİİ

HİCRET CAMİİ

HOCA AHMET YESEVİ CAMİİ

İHLAS CAMİİ

İMAM HATİP TATBİKAT CAMİİ

İMAM-I AZAM CAMİİ

İMAM-I GAZALİ CAMİİ

KARABOYUNLU MAH. YENİ CAMİİ

KARAÇAY MAHALLESİ YEŞİL CAMİİ

KAZIM KARABEKİR CAMİİ

KURTULUŞ CAMİİ

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ

MEHMET AKİF CAMİİ

MEVLANA CAMİİ

MİMAR SİNAN CAMİİ

NUR’U OSMANİYE CAMİİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE CAMİİ

OSMAN TÜRKOĞLU CAMİİ

RAUFBEY MAHALLESİ YENİ CAMİİ

REŞADİYE CAMİİ

RIDVAN CAMİİ

RIZAPAŞA CAMİİ

SALİH BAHÇELİ CAMİİ

SANAYİ ÇARŞI CAMİİ

SANCAKLI CAMİİ

SEBZE HALİ CAMİİ

ŞEKERLİ CAMİİ

SELAHATTİN EYYUBİ CAMİİ

SELİMİYE CAMİİ

ŞEYHLER CAMİİ

ŞİRİNEVLER CAMİİ

SOMUNCUBABA CAMİİ

SÜLEYMANİYE CAMİİ

SULTANHAMİT CAMİİ

SUNAR NURİ ÇOMU CAMİİ

TOKİ CAMİİ

UĞUR CAMİİ

ÜMMİYE CAMİİ

ÜNAL CAMİİ

VEYSEL KARANİ CAMİİ

YAVERPAŞA CAMİİ

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ

YEDİMART MİRAÇ CAMİİ

YENİ MAHALLE CAMİİ

YEŞİLYURT CAMİİ

YILDIZ CAMİİ

YUNUS EMRE CAMİİ

ZAFER CAMİİ

ZİYABEY CAMİİ

ZORKUN YOLU CAMİİ