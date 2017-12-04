İnsanların rektumlarından çıkan garip nesneler pes dedirtti!

İnsanlar farklı sağlık sorunları nedeniyle acil servise başvuruyor, ancak bazı durumlar var ki hem hasta tarafından hem de doktor tarafından kelimelerle tarif edilemiyor. İşte insanların rektumlarından çıkan en ilginç maddeler...

Birçok doktor, bir kişinin anüsünden yabancı bir cisim çıkartma olayına şahit olmuştur, ancak bazı olaylar var ki ne doktorlar ne de başkaları tarafından inanılamıyor. İşte insanların anüslerinden çıkarılan en garip yabancı maddeler…

TOPÇU MERMİSİ

Her sorunun olduğu gibi bunun da bir hikayesi var; Hemoroidini rektumna itmek için topçu mermisi kullanan bir İkinci Dünya Savaşı gazisi bir gün mermiyi o kadar ileri itti ki bir daha geri çıkmadı. Hastaneye giden adam merminin dolu olduğunu söyleyince hastaneye bomba imha ekibi çağırıldı.

PARFÜM ŞİŞESİ

Anüsünde parfüm şişesinin sıkıştığını söyleyen 39 yaşındaki adam acil servise başvurdu. Daha önce de aynı işlemi yaptığını fakat sorun yaşamadığını söyleyen adam bu sefer sıkışıp kaldığını belirtti.

ÇALIŞAN BİR CEP TELEFONU

Amerika’da yaşanan olayda iddiaya göre bir avukat cep telefonuyla duş alıyordu, kayıp düştü ve cep telefonu anüsünden içeri girdi. Cep telefonunun çıkarılması için yapılan operasyon sırasında cep telefonu arada çalmayı sürdürüyordu.

OYUNCAK ARABA

Jackass adlı televizyon şovunu hazırlayan isimlerden olan Ryan Dunn acil servis doktorlarının tepkisini ölçmek için rektumuna oyuncak araba sokmuştu.

ÇİMENTO

Yeni bir şey denemek isteyen çift farklı bir yönteme başvurdu. Biri yüz üstü yatarken diğeri anüsünden içeri çimento döktü, beklendiği gibi çimento dondu ve taşa dönüştü. Taş parçası operasyonla çıkarıldı.

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